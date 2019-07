मुंबई में भारी बारिश के चलते एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट का विमान रनवे पर फिसल गया। यह विमान जयपुर से मुंबई आ रहा था। फिलहाल इस हादसे में सभी मुसाफिर सुरक्षित हैं। किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।

Mumbai Airport PRO: SpiceJet SG 6237 Jaipur-Mumbai flight overshot runway yesterday while landing at Mumbai Airport. All passengers are safe, no injuries reported. #Maharashtra pic.twitter.com/hEULogZHr4