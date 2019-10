Maharashtra: नागपुर में हुए संघ के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ-साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जनरल वीके सिंह भी पहुंचे। एचसीएल के संस्थापक शिव नादर मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए।

RSS Chief Mohan Bhagwat, Maharashtra CM Devendra Fadnavis, Union Ministers Nitin Gadkari & General (retd.) VK Singh at an event organised by RSS in Nagpur on the occasion of #VijayaDashami. HCL founder Shiv Nadar is the chief guest at the event. pic.twitter.com/52NuwAkTC4