लखनऊ से चलकर कानपुर, गाजियाबाद होती हुई नई दिल्ली (Lucknow to New Delhi via Kanpur, Ghaziabad) को जाने वाली तेजस एक्सप्रेस (12586 Tejas Express) शुक्रवार (4 अक्टूबर) से शुरू होने जा रही है। Ticket Booking के लिए irctc.co.in पर विजिट कर सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi) को Howdy Modi के दौरान ‘फादर ऑफ इंडिया’ कहने पर देश में अब तक बवाल जारी है। कांग्रेस ने शशि थरूर ने इस तंज कसते हुए कहा, ‘कमाल है बेटा बाप से पहले पैदा हो गया। मोदी को फादर ऑफ इंडिया कहना थोड़ा अजीब है। ट्रंप को शायद यह पता नहीं कि भारत को आजादी 1947 में मिली थी, जबकि मोदी का जन्म 1950 में हुआ था।’

Assembly Elections 2019: महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन का आज आखिरी दिन है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होगा, वहीं 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे।