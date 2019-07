हरियाणा: अंबाला की अनाज मंडी में आग लग गई। नगर निगम, अम्बाला के संयुक्त आयुक्त, सतिंदर सिवाच ने कहा कि आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। अभी लगभग 16 फायर टेंडर मौजूद हैं। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण हो सकता है। इसकी जांच की जाएगी।

Haryana: Fire broke out at Anaj Mandi in Ambala. Satinder Siwach, Joint Commissioner, Municipal Corporation, Ambala says,"efforts are on to douse the fire. Around 16 fire tenders are operating now. Short circuit can be the reason behind the fire. An investigation will be done." pic.twitter.com/Y8dsawwth4