तेलंगाना: भगवान गणेश के प्रसिद्ध बालापुर लड्डू की वार्षिक नीलामी ने कल 17.6 लाख रुपये की रिकॉर्ड उच्च कीमत प्राप्त की। गणेश चतुर्थी पर आयोजित इस नीलामी में कोलन राम रेड्डी ने जीत हासिल की, जिन्होंने 17.6 लाख रुपये में लड्डू खरीदा।

Telangana: The annual auction of the famous Balapur laddu of lord Ganesh, fetched a record high price of Rs 17.6 Lakh, yesterday. The auction, held on Ganesh Chaturthi, was won by a Kolan Ram Reddy who bought the laddu at Rs 17.6 Lakh. (12.09.2019) pic.twitter.com/mbIlWyvFXn