तमिलनाडु: पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ममल्लापुरम में आज से दूसरी अनौपचारिक बैठक शुरू होगी। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने किसी भी समुद्री खतरे से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ममल्लापुरम में तट से कुछ दूरी पर युद्धपोत तैनात किए हैं।

Tamil Nadu: The 2nd informal meeting between PM Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping to begin in Mamallapuram today. Indian Navy and Indian Coast Guard have deployed warships, at some distance from the shore in Mamallapuram, to provide security from any seaborne threat.