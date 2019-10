गांधी जयंती के मौके पर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह राजघाट पहुंचे है।

Delhi: Congress interim President Sonia Gandhi and Former PM Dr. Manmohan Singh pay tribute to Former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat. #LalBahadurShastriJayanti pic.twitter.com/yBTB000Q6O