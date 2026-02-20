देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ने वाली भारत माला योजना का करीब साढ़े चार हजार किलोमीटर का काम राज्य सरकारें पूर्ण नहीं कर पाई है। इस योजना को देश के सभी राज्यों के लिए शुरू किया था ताकि राज्यों के बीच के मार्ग का निर्माण कर आवागमन को आसान बनाया जा सके।

केंद्र सरकार की रपट के मुताबिक, इस योजना का पहला चरण पूर्ण हो चुका है और इस चरण के लिए राज्यों के लिए जिन मार्गों को मंजूरी दी गई थी अब तक इन मार्गों को पूर्ण करने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

सिर्फ एक राज्य में काम पूरा हो पाया

मंत्रालय की ओर से जिन राज्यों को यह काम सौंपा गया था। उन राज्यों में कार्य पूर्ण करने वाले राज्यों में केवल एक मात्र राज्य गोवा शामिल है।

इसके बाद इस क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले राज्यों में त्रिपुरा, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य शामिल हैं हालांकि ये भी अपने तय लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाए हैं। बाकी सभी राज्यों में कुछ न कुछ काम लटका पड़ा है।

इन राज्यों में काम अधूरा

इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओड़ीशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, भारत माला परियोजना के तहत पहले चरण (2017) में कार्य पूर्ण करने के लिए 34800 किलोमीटर मार्ग के लिए 5.35 लाख करोड़ की धनराशि का अनुमानित व्यय तैयार किया गया था।

26425 किलोमीटर मार्ग परियोजनाओं का कार्य आबंटित

इस कार्यक्रम के तहत कुल 26425 किलोमीटर मार्ग परियोजनाओं का कार्य आबंटित किया गया था। कुल आबंटित कार्य योजना में से देश भर में 21783 किलोमीटर का कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण किया गया है।

इस योजना के तहत अब केंद्र सरकार ने नई मंजूरी बंद कर दी है और 31 जनवरी 2026 तक इस योजना में कुल 530758.24 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने भारत माला परियोजना का मूल्यांकन भी भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) बेंगलोर से कराया था।

मंत्रालय के मुताबिक नए प्रावधान के तहत, जब कोई राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पूरी तरह से नहीं खोला जाता है, तो टोल शुल्क पूरी लंबाई के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के लिए लागू दर से कम दर पर लिया जाएगा। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए क्लिक करें।