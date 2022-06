नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की पेशी पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे सुब्रमण्‍यम स्‍वामी का कहना है कि सब कुछ झूठ है तो साबित क्‍यों नहीं करते। उनका कहना है कि उन्हें सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि 2014 से ये मामला सामने आया था और अभी तक सुनवाई चल रही है।

पूर्व सांसद ने कहा कि उन्होंने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YIL) के जरिये सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान कर कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से 90.25 करोड़ रुपये लेने की साजिश रची थी। उन्हें लगता है कि आरोप गलत हैं तो पलटवार क्यों नहीं करते। स्वामी ने दावा किया कि YIL ने 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति हासिल करने के लिए ये घोटाला किया। स्वामी ने आरोप लगाया कि AJL को दिया गया कर्ज अवैध था, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था।

राहुल गांधी की ED के सामने आज पेशी पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज गांधी परिवार का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आ गया है। राहुल गांधी की एजेंसी के सामने पेशी भ्रष्टाचार के मामले में हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज सरेआम भ्रष्टाचार के समर्थन में है । वे जांच एजेंसी में दवाब डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रदर्शन गांधी खानदान की संपत्ति बचाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी हैं और फिलहाल बेल पर हैं, ये बात कांग्रेसियों को समझनी चाहिए।

