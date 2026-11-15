जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों (SPO) की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने रविवार को किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों (SPO) की हत्या की निंदा की। साथ ही उन्होंने बीजेपी के इस दावे की आलोचना की कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है।

ANI से बात करते हुए इमरान नबी डार ने कहा कि इस घटना पर BJP विधायकों का गुस्सा जायज था। साथ ही उन्होंने मारे गए पुलिसवालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि मारे गए पुलिसवालों के शव को इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, “मैं मानता हूं कि कल BJP विधायकों का दिखाया गुस्सा पूरी तरह से जायज और सच्चा था। हम इस घटना की पूरी तरह से निंदा करते हैं और दुखी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताते हैं। जब कोई आम इंसान मरता है, तो उसकी बॉडी को भी इज्जत मिलनी चाहिए और यहां पुलिस अधिकारियों को बेरहमी से मार दिया गया।”

BJP पर साधा निशाना

हालांकि इमरान नबी डार ने कहा कि IPS अधिकारी के प्रति विपक्ष के नेता का गुस्सा गलत था। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्रीय गृह मंत्री पर होनी चाहिए, जो प्रशासन को हेड करते हैं। उन्होंने कहा, “विपक्ष के नेता ने IPS अधिकारी पर जो गुस्सा दिखाया, वह गलत था। वह गुस्सा लेफ्टिनेंट गवर्नर और गृह मंत्री पर होना चाहिए, जो इस सिस्टम को चलाते हैं। कल तक, BJP नेता दावा कर रहे थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया है, फिर भी एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। उनका नैरेटिव साफ तौर पर फेल हो गया है और जो लोग सच में जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।”

बता दें कि मारे गए दोनों SPO दच्छन के कियार गांव में लोकल पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) में तैनात थे। वे बुधवार को अपने कैंप से धरना-मारवाह में एक आर्मी पोस्ट की ओर जाते समय लापता हो गए थे। किश्तवाड़ जिले के दूर-दराज के दच्छन इलाके में लापता हुए दो जवानों (57 वर्षीय बाबी चंद और 45 वर्षीय रशपाल कुमार) की गोलियों से छलनी लाशें गुरुवार सुबह बरामद की गईं।

CRPF अधिकारियों ने बताया कि यह भयानक हमला तब हुआ जब कुलगाम जिले में एक चेकपॉइंट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं, जिसमें तीन CRPF जवान घायल हो गए। हमलावरों ने मौके से भागने से पहले जवानों पर गोलियां चलाईं। घायल जवानों को बाद में इलाज के लिए अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

30 लाख के नकद इनाम की घोषणा

वहीं जिला पुलिस ने तीन सक्रिय आतंकियों की तस्वीरों वाला पोस्टर जारी किया है। साथ ही, उनकी गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए कुल 30 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की है। पुलिस के पोस्टर में मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर, रियाज अहमद उर्फ हजारी और मुदस्सिर हुसैन के नाम और तस्वीरें दी गई हैं।

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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कुलगाम के मीर बाजार में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा है। इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।