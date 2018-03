फारूक अब्दुल्ला का सनसनीखेज आरोप- देश तोड़ने वाली ताकतों को भारत सरकार ने दिया पैसा

नेशनल कांफ्रेस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि देश तोड़ने वाली ताकतों को भारत सरकार द्वारा पैसों से भरे बैग पहुंचाए जाते हैं। टाइम्स नाउ के वीडियो के अनुसार, फारूक अब्दुल्ला ने कहा “इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई ताकते ऐसी हैं जो भारत को अलग करना चाहती हैं। वे चाहते हैं कि भारत का बंटवारा हो। इन ताकतों को भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई। पैसों से भरे बैग उन्हें भेजे जाते ताकि नेशनल कांफ्रेस को हराया जा सके। उन्हें लगता था कि राज्य की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी नेशनल कांफ्रेस है।”

जम्मू में एक इवेंट के दौरान फारूक बोले “मैंने उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि इन्हें भी साथ चलाना है। मैंने कहा हां जब ये कल हमारी कबरें खोदेंगे तब क्या बोलोगे।” इसके आगे फारूक ने कहा “कसूर हमारा नहीं है बल्कि कसूर उनका है जो दिल्ली में बैठे थे।” फारूक अब्दुल्ला अक्सर अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में अपने एक बयान में फारूक अब्दुल्ला ने भारत के बंटवारे का जिम्मेदार पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरदार पटेल को जिम्मेदार ठहराया था।

NC Patron Farooq Abdullah says that the past and present governments at the centre have aided Pak proxies pic.twitter.com/wb46psIIb3

— TIMES NOW (@TimesNow) March 5, 2018