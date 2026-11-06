Jammu Kashmir News: नेशनल कॉन्फ्रेंस में बढ़ते आंतरिक टकराव के बीच पार्टी के कुछ विधायकों ने शुक्रवार को एनसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से उनके गुपकार रोड स्थित पर घर पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। यह मुलाकात अहम इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में कैबिनेट में फेरबदल किया है, जिसके बाद विधायकों के एक हुट में काफी नाराजगी है।

बता दें कि पिछले शुक्रवार को 18 नाराज़ विधायकों ने श्रीनगर में एक मीटिंग की, जिससे यह इशारा मिला कि वे कैबिनेट में फेरबदल पर पार्टी के फ़ैसले को मानने को अनिच्छुक हैं। पिछले महीने, कैबिनेट में चार नए मंत्री शामिल किए गए। विधायकों के मुताबिक, कैबिनेट विस्तार से पहले ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर नाराज़गी की आवाज़ें सामने आने लगी थीं, और हाल की घटनाओं ने चीज़ों को और बढ़ा दिया।

क्या हैं विधायकों की मांगें?

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कई मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। विधायकों की मांग है कि पिछले दो साल से कैबिनेट में रहे मंत्रियों को हटाया जाए। विधायकों और जनता से किए गए वादे पूरे करना; और पार्टी के दो सीनियर नेताओं, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेज़रर और पार्लियामेंट मेंबर गुरविंदर सिंह ओबेरॉय के खिलाफ शिकायतों को दूर करना शामिल है।

फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा?

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी नेताओं में नाराज़गी की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि ये दावे बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी को तोड़ नहीं सकता और MLA की मांगें जायज़ हैं।

फारूक और उमर अब्दुल्ला के सामने क्या हैं चुनौतियां

उमर अब्दुल्ला के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के पुराने नेताओं में बढ़ती नाराज़गी के बीच सबको एक साथ रखना है। कैबिनेट विस्तार ने पार्टी के अंदर क्षेत्रीय मतभेदों को भी और ज़्यादा सामने ला दिया है, और वोटर सरकार में सही प्रतिनिधित्व की मांग के लिए अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के पीछे खड़े हो रहे हैं।

पार्टी को इस हफ्ते एक और झटका लगा जब श्रीनगर के MP आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने NC में “सड़ांध” का हवाला देते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था।

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक गांव में मतदाता सूची से 26 लोगों के नाम कथित तौर पर गलत तरीके से हटाए जाने के मामले में बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, आरोप है कि बीएलओ ने पूर्व ग्राम प्रधान के साथ मिलीभगत कर कथित तौर पर रिश्वत लेकर इन लोगों के नाम सूची से हटवाए थे। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। पढ़िए पूरी खबर…