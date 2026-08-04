राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR ) ने 3 जुलाई, 2026 को मेटा प्लेटफॉर्म्स को एक नोटिस जारी किया। इसमें बीबीसी की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) से संबंधित कथित विज्ञापनों का जिक्र किया गया था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मेटा से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। मेटा ने एक हफ्ते बाद अपना जवाब दिया लेकिन बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच शुरू करने का फैसला किया है।

मेटा को संसदीय कमेटी ने किया तलब

हाल ही में सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पोस्ट को कुछ देर के लिए ब्लॉक करने के बाद मेटा के टॉप ग्लोबल अधिकारियों को बुलाया था। मेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मटेरियल वाले विज्ञापनों को लेकर रेगुलेटरी जांच के दायरे में आई है। पिछले महीने मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने इस मुद्दे पर कंपनी को नोटिस जारी किया था।

पीएम मोदी के कंटेंट को किया था ब्लॉक

प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जुलाई के फेसबुक पोस्ट में छात्रों को संबोधित किया था और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया था। पोस्ट को ठीक करने से पहले कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। बाद में मेटा ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसके AI-पावर्ड ऑटोमेटेड कंटेंट फ़िल्टर में टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से कंटेंट गलती से हट गया था। हालांकि IT मिनिस्ट्री ने इस सफाई को संतोषजनक नहीं बताया।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, बातचीत टेक्निकल गलती से आगे बढ़ेगी और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, सावर्जनिक आदेश, एल्गोरिदमिक बायस और मेटा के रिकमेंडेशन सिस्टम के काम करने के तरीके से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। सिर्फ़ भारत के अधिकारियों के बजाय ग्लोबल लीडरशिप को बुलाकर केंद्र का इरादा मेटा के इंटरनेशनल मैनेजमेंट पर प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही के लिए सीधे दबाव डालना है। इस घटना के बाद मेटा ने सरकार को बताया कि प्रधानमंत्री और दूसरे जाने-माने वेरिफाइड अकाउंट्स के पोस्ट पर कंपनी के सीनियर अधिकारियों की मदद से कई लेवल का रिव्यू और निगरानी की जाएगी।

निशिकांत दुबे ने लगाया आरोप

इसके अलावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एंटी-एस्टैब्लिशमेंट’ और ‘एंटी-डेमोक्रेसी’ कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि महिलाओं और बच्चों से जुड़े गैर-कानूनी कंटेंट पर ठीक से रोक लगाने में नाकाम रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि पैनल ने एकमत से सिफारिश की थी कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों का पालन करने में फेल होते हैं, तो उन्हें मिलने वाला सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ले लिया जाए।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले में संसदीय स्थायी समिति (कम्युनिकेशन एवं आईटी) ने मेटा (Meta) पर कड़ा रुख अपनाया है। पढ़ें पूरी खबर



