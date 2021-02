नगालैंड विधानसभा: 58 साल में पहली बार जन, गण, मन…; त्रिपुरा में भी 2018 में हुआ था पहली बार

नगालैंड की विधानसभा में 58 साल में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया है। बताया गया है कि इस साल 12 फरवरी को 13वीं विधानसभा के सातवें सत्र की शुरुआत में राज्यपाल आरएन रवि के अभिभाषण से ठीक पहले और अंत में राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। बता दें कि 1 दिसंबर 1963 में नगालैंड को राज्य का दर्जा सौंपा गया था, इसके बाद से ही कभी विधानसभा में राष्ट्रगान नहीं बजा था।

नगालैंड विधानसभा में राष्ट्रगान बजने की घटना अपने आप में ऐतिहासिक कही जा रही है। अभी यह साफ नहीं है कि किसी विधायक ने जन गण मन… की पंक्तियों को गाया या नहीं, पर सभी ने राष्ट्रगान बजने के दौरान इसे खड़े होकर सम्मान दिया। नगालैंड के स्पीकर शरिंगेन लोंगकुमर ने बताया कि विधानसभा में राष्ट्रगान बजाने का फैसला उनका था और इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की सहमति ली गई थी।

Pl see the video below. At first glance, perfectly normal scene, right? But you will be amazed, like I was, to know that this was for the first time that the National Anthem was played in the Nagaland Assembly. Just for the record, Nagaland became a State on 1 December 1963 pic.twitter.com/70s6Q20d1N

