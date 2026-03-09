हरियाणा में 2023 में नासिर और जुनैद की हत्या के आरोपी मोनू मानेसर को राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार शाम को भरतपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। समर्थकों की भीड़ ने उसका स्वागत किया। बुलेटप्रूफ जैकेट पहने हुए, वह सड़क के रास्ते गुड़गांव में अपने गांव गया, जहां उसका स्वागत मालाओं और ढोल की थाप से किया गया।

नासिर और जुनैद 15 फरवरी, 2023 को लापता हो गए थे और एक दिन बाद, हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में उनकी जली हुई लाशें मिलीं। कथित तौर पर उन्हें गौरक्षकों ने मार डाला, जिन्हें शक था कि वे गैर-कानूनी तरीके से मवेशी ले जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस के मुताबिक, जब गौरक्षकों को कोई मवेशी नहीं मिला, तो उन्होंने कथित तौर पर उन दोनों पर हमला किया और सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी। 5 मार्च को, जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच ने मोनू की बेल अर्जी मंजूर कर ली, जिसमें उसके दो साल जेल में रहने और इस दौरान 74 में से एक भी गवाह से पूछताछ न होने का हवाला दिया गया।

मोनू मानेसर की बेल से परिवार निराश- जमील अहमद

नासिर के एक रिश्तेदार जमील अहमद ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मोनू मानेसर की बेल से परिवार निराश और घबराए हुए हैं। हमारा दुख बढ़ गया है। डर है कि वे भविष्य में कुछ गलत कर सकते हैं और हमारे गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं। बहुत निराशा है।” भरतपुर के गोपालगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में मोनू की हाई कोर्ट में यह दूसरी बेल अर्जी थी, जो कि IPC की धाराओं के तहत किडनैपिंग, किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए किडनैपिंग और गलत तरीके से कैद करने वगैरह के तहत दर्ज की गई थी।

इससे पहले, मोनू और एक सह-आरोपी अनिल कुमार की बेल अर्जी पिछले साल जनवरी में हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद अनिल कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 28 जनवरी को कुमार को बेल दे दी थी। मोनू के वकीलों, अश्विन गर्ग और दूसरों ने कहा कि उसे इस केस में गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मोनू के खिलाफ तीन क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं और इनमें से दो में उसे बरी कर दिया गया था और तीसरे में उसे बेल का फायदा दिया गया था।

वकीलों ने यह भी कहा कि जल्द ही ट्रायल के खत्म होने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि आज तक, सरकारी वकील के बताए गए 74 गवाहों में से एक भी गवाह से पूछताछ नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि वह 7 अक्टूबर, 2023 से कस्टडी में है और इस तरह, उसने दो साल और चार महीने से ज्यादा जेल काटी है। उसके वकीलों ने कहा, “पिटीशनर की और कस्टडी से कोई फायदा नहीं होगा।”

शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विजय सिंह और सीनियर एडवोकेट सैयद शाहिद हसन ने इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जुर्म की गंभीरता और अब तक रिकॉर्ड में आए सबूतों को देखते हुए, पिटीशनर बेल का हकदार नहीं है। जस्टिस उपमन ने कहा कि यह देखते हुए कि सह-आरोपी अनिल कुमार को सुप्रीम कोर्ट पहले ही बेल दे चुका है। उन्होंने कहा, “यह भी कि आज तक, प्रॉसिक्यूशन के बताए गए 74 गवाहों में से एक भी गवाह से पूछताछ नहीं हुई है और ट्रायल खत्म होने में काफी समय लगेगा, साथ ही कस्टडी के समय को देखते हुए, लेकिन केस के मेरिट/डिमेरिट पर कुछ भी कमेंट किए बिना, मैं इस दूसरी बेल एप्लीकेशन को मंजूरी देना सही समझता हूं।”

पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने का निर्देश

कोर्ट ने उसे 1 लाख रुपये के बॉन्ड के साथ 50000 रुपये के दो श्योरिटी देने का निर्देश दिया। उसे जब भी बुलाया जाए, संबंधित कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा, “आरोपी-पिटीशनर के क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए, यह साफ किया जाता है कि इस कोर्ट द्वारा दी गई बेल के दौरान पिटीशनर किसी दूसरे जुर्म में शामिल नहीं होगा।”

उसे यह भी निर्देश दिया गया है कि वह ट्रायल खत्म होने तक हर तीन महीने में एक बार संबंधित पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगाए और अगर मोनू अपनी हाजिरी नहीं लगाता है तो संबंधित एसएचओ को मामले की तुरंत रिपोर्ट करनी होगी।

राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हुई थी खींचतान

अगस्त 2023 में, जब मोनू फरार था, तो इस मामले ने तत्कालीन अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार और मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू कर दी थी। गहलोत ने हरियाणा पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया, जिसने राजस्थान पुलिस के खिलाफ FIR भी दर्ज की। सितंबर 2023 में, मोनू को हरियाणा पुलिस ने पकड़कर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया। कुछ आरोपियों से पुलिस पूछताछ में यह कन्फर्म हुआ था कि “जुनैद की मौत पहले फिरोजपुर झिरका में हुई और उन्होंने भिवानी में नासिर पर हमला करके उसकी गर्दन दबाकर हत्या कर दी, फिर गाड़ी और शवों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।”

हरियाणा के भिवानी में गोरक्षक लोकेश सिंगला ने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। लोकेश सिंगला का नाम भिवानी में 2023 में हुई जुनैद और नासिर की हत्या और लिंचिंग के मामले में आरोपी के तौर पर शामिल था। लोकेश सिंगला के तीन बच्चे हैं और उसका शव आगरा-पलवल रूट पर रेल की पटरियों के पास बरामद हुआ था। पढ़ें पूरी खबर…