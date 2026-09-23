भारतीय जनता पार्टी की 13 दिवसीय “नशा मुक्त पंजाब यात्रा” दूसरे चरण में पहुंच गई है। इसके साथ ही नशे के खिलाफ अभियान अब कई राजनीतिक दलों के बीच सियासी मुकाबले में बदलता नजर आ रहा है।

शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने महिलाओं के अगुवाई में एक नशा-विरोधी अभियान शुरू किया है। वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) और प्रमुख विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा-एसएडी के पूर्व गठबंधन और केंद्र सरकार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के तरीके की कड़ी आलोचना की है।

भाजपा की चार यात्राएं एक साथ 18 सितंबर को शुरू हुई थीं, जो 30 सितंबर को जालंधर में खत्म होंगी। पार्टी ने इन यात्राओं को पूरे पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के रूप में पेश किया है। वहीं, बीजेपी ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर राज्य में नशे, कानून-व्यवस्था और शासन को लेकर निशाना साधा है।

इसको लेकर राजनीतिक टकराव भी शुरू हो गया है। पठानकोट, गुरदासपुर, फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने भाजपा के रोड शो के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। भाजपा ने ट्रकों, ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों में जुलूस निकाले और रास्ते भर जनसभाएं आयोजित कीं।

सोमवार को बठिंडा में राजनीतिक माहौल गरमा गया जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने काफिले के सामने लटकते बिजली के तारों के कारण वाहन से उतरकर मैसरखाना के कुछ हिस्सों में पैदल चले। भाजपा नेताओं ने इस अवरोध को जानबूझकर किया गया बताया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने घटना को कम महत्व देते हुए कहा कि उन्हें पैदल चलने में कोई आपत्ति नहीं है और उनका ध्यान नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रित है।

शिरोमणि अकाली दल का अभियान

इसी दिन शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने भी बठिंडा से अपनी नशा विरोधी ‘मावां धीयां इंसाफ यात्रा’ शुरू की। इसका नेतृत्व सांसद हरसिमरत कौर बादल ने किया।

भाजपा की राज्यव्यापी रोड शो यात्रा के मुकाबले शिरोमणि अकाली दल का अभियान अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में विरोध मार्च के रूप में चलाया जा रहा है। इसमें नशे की लत से प्रभावित परिवारों की महिलाएं और इस्त्री अकाली दल की सदस्य शामिल हो रही हैं। प्रदर्शन के दौरान एसडीएम कार्यालयों में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इनमें नशे की सप्लाई पर कार्रवाई करने और नशे से प्रभावित परिवारों की मदद की मांग की जा रही है।

इस अभियान के जरिए शिरोमणि अकाली दल ने नशे के मुद्दे पर अपना अलग राजनीतिक मंच तैयार किया है। यह मुद्दा 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में अहम रहने की संभावना है।

बठिंडा में महिलाओं को संबोधित करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि कई परिवार अपने उन बेटों को लेकर उनके पास आ रहे हैं, जो नशे की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब नशीले पदार्थों की ‘होम डिलीवरी’ तक हो रही है। उन्होंने नशे की समस्या से निपटने के वादे पूरे नहीं करने को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) की मौजूदा सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार, दोनों पर सवाल उठाए।

अभी तक शिरोमणि अकाली दल ने अपने इस अभियान को भाजपा की नशा विरोधी यात्रा के जवाब के तौर पर पेश नहीं किया है। पार्टी ने नशे के मुद्दे पर अपनी अलग लामबंदी शुरू की है। यह अंतर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि SAD और BJP के बीच गठबंधन फिर से होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों दलों का गठबंधन 2020 में कृषि कानूनों को लेकर मतभेद के बाद टूट गया था। बाद में इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया।

अब तक भाजपा का कहना है कि वह सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के सवाल पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाए हुए है।

शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि नशीली दवाओं की समस्या की गंभीरता को देखते हुए इस पर राजनीतिक ध्यान देना जरूरी है।

दलजीत सिंह चीमा कहा, “यह मुद्दा इतना गंभीर है कि लोग खुद सामने आकर बता रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य नशे के आदी हैं। सत्ताधारी पार्टी अगर सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती तो चुप रहने के बजाय इस मुद्दे पर बात करने का यह सही समय है।”

AAP ने BJP-SAD के पुराने विवाद को फिर से उठाया

आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए भाजपा का यह अभियान शिरोमणि अकाली दल के साथ उसके पुराने गठबंधन को लेकर हमला करने का एक मौका बन गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को लुधियाना में पार्टी के एक संगठनात्मक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि 2007 से 2017 के बीच भाजपा और शिरोमणि अकाली दल की सरकारों के दौरान पंजाब में नशे का प्रसार बढ़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2017 से 2022 के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान यह समस्या और बढ़ गई।

भगवंत मान ने बहस को पंजाब से हटाकर व्यापक मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क की ओर मोड़ने का भी प्रयास किया है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से गुजरात के रास्ते कथित तस्करी मार्गों पर ध्यान देने का आग्रह किया है, जिसमें मुंद्रा बंदरगाह पर जब्त की गई खेपें भी शामिल हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर पंजाब को मादक पदार्थों से ग्रस्त राज्य के रूप में चित्रित करने और व्यापक राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस ने इस मुद्दे को एक अलग दृष्टिकोण से देखा है। मंगलवार को अमृतसर में बोलते हुए कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भाजपा की यात्रा की आलोचना की और सीमा पार तस्करी पर अधिक ध्यान देने की मांग की, जिसमें पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कथित तौर पर ड्रग्स और हथियारों की आवाजाही भी शामिल है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीमा और व्यापक आपूर्ति नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

विरोध-प्रदर्शन के माध्यम से संदेश

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर ड्रग माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर पार्टी दो साल के भीतर पंजाब से ड्रग्स का सफाया कर देगी। उन्होंने यह भी बताया कि DRI जैसी केंद्रीय एजेंसियों के पास बंदरगाहों के माध्यम से आने वाली ड्रग्स की आपूर्ति पर रोक लगाने के तंत्र मौजूद हैं।

हालांकि, भाजपा की यात्रा को हर जगह एक जैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। रविवार को दोराहा में यात्रा को कमजोर प्रतिक्रिया मिलने की बात सामने आई।

बताला में दुकानदारों ने कथित तौर पर भाजपा की यात्रा को रोक दिया। उन्होंने भाजपा नेताओं से कहा कि वे नशे के खिलाफ अभियान का समर्थन करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि केंद्र सरकार UPI लेनदेन पर प्रस्तावित शुल्क से जुड़ी उनकी चिंताओं पर भी ध्यान दे।

भाजपा के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पार्टी को विरोध या भीड़ की संख्या की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चाहे काले झंडे दिखाए या जो करना है करे। हमारा जनसंपर्क अब ग्रामीण इलाकों में हो रहा है और लोग इस मुद्दे पर बात करने के लिए खुद हमसे संपर्क कर रहे हैं।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावल ने कहा कि पार्टी लगातार पंजाब में नशे के मुद्दे को उठाती रही है। उन्होंने कहा कि अगर शिरोमणि अकाली दल भी अब इस मुद्दे पर कुछ कर रहा है तो यह अच्छी बात है। यह गंभीर समस्या है और इसका समाधान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कांग्रेस भी अगले महीने नशे के खिलाफ कोई कार्यक्रम शुरू कर सकती है।

एडवाइजरी या फर्जी सर्कुलर? पंजाब में ‘पुलिस वर्दी ना पहनने’ वाले पत्र पर विपक्ष ने उठाए सवाल, पुलिस ने किया खारिज

मंगलवार को पंजाब में विपक्ष के दो नेताओं ने बॉर्डर रेंज पुलिस के नाम से जारी एक कथित सर्कुलर जारी किया। इसमें पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर आने-जाने के दौरान वर्दी नहीं पहनने की सलाह दी गई थी। विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के तहत पुलिस बल डर के माहौल में काम कर रहा है। हालांकि पंजाब पुलिस ने इस दस्तावेज को फर्जी करार दिया है। पढ़ें पूरी खबर।



