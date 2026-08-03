Datia By Election Result: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। तीसरे राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह 33 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। मतगणना के बीच घनश्याम सिंह ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि अगले राउंड में उनकी बढ़त तेजी से बढ़ेगी।
उन्होंने कहा, ”तीसरे राउंड में मैं 33 वोटों से आगे हूं। चौथे राउंड में हमारी बढ़त 800-900 वोट हो जाएगी। इसके बाद हम 1000 से ज्यादा वोटों से आगे होंगे और हर राउंड के साथ यह बढ़त बढ़ती जाएगी।”
उन्होंंने आगे कहा, ”प्रशासन से अभी तक कोई शिकायत नही है। पूरी कांग्रेस पार्टी यहां मौजूद थी। प्रदेश अध्यक्ष भी यहां आए और 50-60 से ज्यादा गांवोंं में घर-घर जाकर चुनाव प्रचार किया। प्रदेश के बहुत से पदाधिकारी यहां रहे। नेता प्रतिपक्ष यहां आए। प्रदेश प्रभारी यहां आए।”
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पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थन से जुड़े सवाल पर घनश्याम सिंह ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने उनकी कोई सहयोग नहीं किया।
उन्होंने कहा, ”नहीं, नरोत्तम मिश्रा ने मेरा समर्थन नहीं किया। लेकिन भाजपा के कई कार्यकर्ता पार्टी से नाराज थे। उन्होंने चुपचाप मेरी मदद की। नरोत्तम मिश्रा का इसमें कोई योगदान नहीं था।”
दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है और सभी की नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी हैं।
दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांटे का मुकाबला
दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था जिसमें 71.44 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
गौरतलब है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7500 से अधिक वोटों से हराया था।
हालांकि, अप्रैल 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और दतिया सीट खाली हो गई। बाद में अदालत से उन्हें जमानत मिल गई।