चीन को लेकर भारत सरकार की नीति पर विपक्ष जमकर सवाल उठाता रहा है। लेकिन अब ब्रह्म चेलानी जैसे दिग्गज ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। चेलानी ने अपनी ट्विटर पोस्ट में लिखा कि सीमा पर चीन की मनमानी के बाद मोदी सरकार को उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन सरकार केवल चीन को खुश करने का काम कर रही है।

चेलानी का कहना था कि हाल ही में सरकार ने 1.79 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मंजूर किए हैं। ये उन पड़ोसी देशों के हैं जो भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं। लेकिन सरकार ने ये बात सार्वजनिक नहीं की कि ये सारे प्रस्ताव जो मंजूर हुए वो चीन के हैं। एक तरफ चीन हमें लगातार आंखें दिखाता आ रहा है, वहीं चीन से आ रहे सरकार बेवजह के साजोसामान की आमद को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।

सोशल मीडिया पर लोगों ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर सवाल दागे। इंडिया फर्स्ट के हैंडल से ट्वीट किया गया कि समस्या ये है कि भक्त अब कहने लग जाएंगे कि चेलानी बीजेपी या हिंदू विरोधी है। ये भजन मंडली देश को गर्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक का कहना था कि चीन खुद को मजबूत बनाने के लिए पॉलिसी बनाता है। जबकि भारत की सरकार अपनी इमेज की खातिर बैसिरपैर की स्कीमों पर अमल करती है। गोदी मीडिया उन्हें कवरेज देता है।

Instead of imposing costs, India is rewarding China's ongoing border aggression. It recently approved foreign investment proposals worth $1.79 billion from "neighboring nations," without disclosing that almost all were from China. It is doing nothing to cut non-essential imports.

— Brahma Chellaney (@Chellaney) April 16, 2022