ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली आएंगे। वह शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूस ब्रिक्स सम्मेलन में सुरक्षा, आर्थिक, वित्तीय और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के तहत सहयोग के विभिन्न स्वरूपों में शामिल होने के लिए नए देशों को आमंत्रित करने के विचार का समर्थन करता है।

शांति कीव पर निर्भर करती है – रूस

इस दौरान उन्होंने यूक्रेन से शांति को लेकर भारत की मदद से जुड़े सवाल पर कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों में रूस भारत के योगदान की इच्छा का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि रूस किसी भी समय शांति की राह अपनाने को तैयार है, लेकिन यह कीव पर निर्भर करता है। रूस शांतिपूर्ण तरीकों से यूक्रेन युद्ध को सुलझाने की प्रक्रिया के लिए तैयार है।

भारत के साथ किन विषयों पर होगी बात?

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक शुक्रवार को तय है। इस मीटिंग में व्यापार और अर्थव्यवस्था एजेंडा का मुख्य हिस्सा होंगे। उन्होंने बताया कि भारत और रूस के बीच ‘रेयर अर्थ’ (दुर्लभ खनिजों) की खोज में सहयोग पर बातचीत हो रही है।