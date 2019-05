Lok Sabha Election 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक लाहौर जाने और नवाज शरीफ से मिलने की पूरी कहानी बतायी। इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, “नवाज शरीफ हमारे शपथ समारोह में आए थे। जिस दिन मैं रूस गया था, उसके दूसरे दिन अफगानिस्तान गया था। मेरा वहां का कार्यक्रम था। शाम में मुझे हिंदुस्तान लौटना था क्योंकि 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन का कार्यक्रम था। मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए काबुल से नवाज शरीफ को फोन किया था। मैंने कहा, ‘मियां साहब कहां हो…’, तो उन्होंने कहा, ‘मैं लाहौर हूं’। मैंने कहा, यार तुम कमाल हो, कभी रावलपिंडी रहते हो तो कभी लाहौर रहते हो। इस पर उन्होंने (नवाज) कहा, ‘मेरी भांजी की शादी है, इसलिए मैं लाहौर आया हूं। परिवार के सबलोग यहां हैं।”

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नवाज ने मुझसे पूछा कि आप कहां हैं?’ मैंने कहा कि काबुल हूं और हिंदुस्तान जा रहा हूं। तब उन्होंने कहा, ‘आप यहां होकर जाइए।’ मैंने कहा, ‘अचानक कार्यक्रम कैसे बनाएं।’ तब उन्होंने कहा, ’10 मिनट के लिए आइए’। अब मैंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को फोन किया और कहा, ‘मैं तो धर्मसंकट में फंसा हूं। मैंने बधाई देने के लिए फोन किया और उनका (नवाज शरीफ) बड़ा आग्रह है। मेरा मन करता है कि जाएं तो अच्छा रहेगा, आपका क्या मत है?’ इस पर सुषमा स्वराज ने कहा, ‘मुझे अच्छा लगता है कि आप ही ये तय करो।’ बाद में जब मैंने एसपीजी, एनएसए को बुलाया तो सब परेशान थे कि हमारे पास न तो वीजा है, न सुरक्षा प्रबंध है और न हीं वहां कोई अता-पता है। मैंने कहा कि चलो यार, देखा जाएगा।”

Everybody was worried since the officials had no visas nor were there any security arrangements in place, nor anybody knew about the layout (of the place). We will have to land straight. I said, come on, let’s go: PM @narendramodi on his surprise visit to Lahore pic.twitter.com/VZDW7myw9C

— India TV (@indiatvnews) May 4, 2019