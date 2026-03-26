पीएम नरेंद्र मोदी कल (शुक्रवार शाम) सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। पीएम मोदी की इस बैठक का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से उपजे हालातों पर चर्चा करना है। पीएम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों की तैयारियों और आगे की योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

PM Narendra Modi will interact with CMs tomorrow evening through video conferencing on the West Asia conflict to review preparedness and plans of states. Meeting to focus on ensuring synergy of efforts in the spirit of ‘Team India’. pic.twitter.com/CxOKdk2HcV — ANI (@ANI) March 26, 2026

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