प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के दूसरे हफ्ते में पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। यहां वह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे ठीक 5 साल पहले मार्च, 2021 में इसी परेड ग्राउंड मैदान में जनसभा को संबोधित किया था।

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा 15 मार्च को हो सकती है। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी तैयारियों के बीच ही, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी बुधवार को बंगाल के दौरे पर आने वाले हैं।

अमित शाह कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से वह मायापुर जाएंगे और इस्कॉन मंदिर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। शाह इस्कॉन में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे।

शाह अपने दौरे के दौरान संतों और भिक्षुओं के साथ बैठक कर सकते हैं। वह इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण की आरती करेंगे। इसे देखते हुए नादिया का जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है।

रथ यात्राएं निकालेगी बीजेपी

बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक, पार्टी दक्षिण बंगाल के अलग-अलग जिलों में रथ यात्राओं का आयोजन करने की योजना बना रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि रथ यात्रा होली समारोहों के तुरंत बाद शुरू होगी और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर इनका समापन होगा। इसके लिए पार्टी नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं।

बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी है। इस बार पार्टी ने एक ड्रॉप बॉक्स सिस्टम के जरिए जनता से उसकी राय ली है और उसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके अलावा पार्टी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार कर रही है।

पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर उम्मीदवार तय होने के बाद इसे अंतिम फैसले के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा।

