प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरोधी उनके एक पुराने ट्वीट पर घेर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका यह ट्वीट 2014 का है। तब वह प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में थे। उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया था।

नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि, ‘भारत को एक मजबूत सरकार की जरूरत है। मोदी की बात नहीं है। मैं वापस जाकर चाय का स्टॉल भी खोल सकता हूं। लेकिन देश और पीड़ा नहीं झेल सकता।’ इस ट्वीट को अब निकाल कर लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का वक्त आ गया है। कुछ दिन पहले ट्विटर पर “नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो” ट्रेंड भी कराया था।

नरेंद्र मोदी के 2014 के इस ट्वीट पर अभी आ रहे कुछ कमेंट्स देखें:

