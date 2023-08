‘2028 में विपक्ष फिर लाएगा अविश्वास प्रस्ताव…’, पीएम मोदी ने सदन में कर दी बड़ी भविष्यवाणी

पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक बार फिर भविष्यवाणी कर दी है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि ये विपक्ष एक बार फिर अविश्वास लेकर आने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, ये देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

पीएम नरेंद्र मोदी

पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक बार फिर भविष्यवाणी कर दी है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि ये विपक्ष एक बार फिर अविश्वास लेकर आने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, ये देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंक 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी द्वारा ऐसे ही एक भविष्यवाणी की गई थी। उन्होंने कहा था कि 2024 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। अब ऐसा हो भी गया। अब उसी कड़ी में पीएम मोदी ने कहा है कि 2028 में भी विपक्ष ऐसे ही अविश्वास लेकर आएगा। पीएम का मानना है कि विपक्ष का अविश्वास उनके लिए काफी शुभ है। ऐसे में वे मान रहे हैं कि 2028 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

