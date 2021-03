नरेंद्र मोदी ने बताया-मेरी मां ने लगवाया कोरोना का टीका, साथ में की एक अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी ने कोरोनावायरस की पहली वैक्सीन ले ली है। खुद पीएम ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। बताया गया है कि हीराबेन मोदी को गुजरात के गांधीनगर में ही लगी है। इस जानकारी को साझा करने के साथ पीएम ने पोस्ट में कहा, “यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी मां ने आज कोरोनावायरस वैक्सीन की पहली डोज ले ली। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे अपने आसपास वैक्सीन लेने की पात्रता पूरी करने वाले लोगों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें और उनकी मदद करें।”

बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में पीएम मोदी ने कोरोनावायरस वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत की थी। इसके तहत 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों और 45 वर्ष के ऊपर के गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों के टीकाकरण शुरू किया गया था। खुद प्रधानमंत्री ने इस फेज में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सिन का पहला डोज लिया था।

Happy to share that my mother has taken the first dose of the COVID-19 vaccine today. I urge everyone to help and motivate people around you who are eligible to take the vaccine.

