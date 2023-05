प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर, राहुल की लोकप्रियता में इजाफा, केजरीवाल भी बनकर उभर रहे चैलेंजर- सर्वे

सर्वे में शामिल 37 फीसदी लोगों का मानना है कि CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह कानून के मुताबिक काम कर रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (Express photo: Ritesh Shukla)

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में हुए सर्वे के आंकड़े इसका सबूत दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि 43 फीसदी जनता पीएम मोदी को ही प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद बता रही है। 43 फीसदी लोग नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर NDTV और लोकनीति-सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) के साथ मिलकर भारत के 19 राज्यों के 71 लोकसभा क्षेत्रों में सर्वे किया गया। सर्वे के तहत कुल 7,000 से ज़्यादा लोगों ने अलग-अलग मुद्दों पर राय मांगी गई, जिनमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे। 10 से 19 मई 2023 के बीच किए गए सर्वे में साफ हुआ कि प्रधानमंत्री के तौर पर आज भी 43 फीसदी लोग नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि राहुल गांधी को PM के रूप में 27 फीसदी लोग देखना चाहते हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता में हुआ इजाफा गौरतलब है कि साल 2019 में PM नरेंद्र मोदी को पसंद करने वालों की तादाद 44 प्रतिशत थी जबकि आज वह 43 प्रतिशत है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पसंद करने वालों की तादाद बढ़ी है। 2019 में 24 प्रतिशत की तुलना में कांग्रेस नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करने वालों की संख्या 27 प्रतिशत हो गई है। पीएम मोदी के बात करने की कला से प्रभावित हैं 25 फीसदी लोग सर्वे में शामिल लोगों से यह भी सवाल किया गया था कि उन्हें नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? जिसके जवाब में 40 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी पसंद हैं। 23 फीसदी लोगों ने पीएम मोदी को नापसंद किया। 25 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी न तो अच्छे लगते हैं और न बुरे लगते हैं। जबकि 12 फीसदी लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं, सर्वे में शामिल हुए 25 फीसदी उत्तरदाता पीएम मोदी के बात करने की कला से प्रभावित नजर आ रहे हैं। वहीं, 20 प्रतिशत का मानना है कि वह विकास आधारित प्रधानमंत्री हैं। 13 प्रतिशत लोग पीएम मोदी को मेहनती मानते सर्वे का हिस्सा बने 13 प्रतिशत लोग पीएम मोदी को मेहनती मान रहे हैं। वहीं, 13 फीसदी ही उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। 11 फीसदी लोग उनकी नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 55 फीसदी से ज्यादा उत्तरदाता अलग-अलग मोर्चों पर सरकार के काम से खुश हैं। वहीं, 17 प्रतिशत पूरी तरह संतुष्ट हैं। 47 फीसदी लोगों ने कहा कि विकास के मुद्दे पर सरकार ने अच्छा काम किया है, जबकि कश्मीर के मुद्दे पर सरकार के कामकाज को सिर्फ 28 फीसदी लोगों ने अच्छा और 13 फीसदी लोगों ने औसत बताया। भ्रष्टाचार रोकने के मुद्दे पर मोदी सरकार के कामकाज को 41 फीसदी लोगों ने अच्छा बताया, वहीं 45 फीसदी लोगों ने कहा कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार की कोशिशें बुरी थीं। 2024 चुनाव में राहुल गांधी दे सकते हैं पीएम मोदी को चुनौती अगले आम चुनाव में PM नरेंद्र मोदी को चुनौती कौन दे सकता है, के सवाल पर सबसे ज़्यादा लोगों ने राहुल गांधी को चुना। 34 फीसदी लोगों का मानना है कि 2024 में कांग्रेस नेता ही प्रधानमंत्री को चुनौती दे सकते हैं जबकि अरविंद केजरीवाल को 11 फीसदी लोगों ने नेशनल लेवल का चैलेंजर माना। इस रेस में विपक्षी एकता की कवायद में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वे में शामिल 1 प्रतिशत लोग ही पसंद कर रहे हैं। ,

