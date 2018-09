प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (14 सितंबर) को दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में पहुंचे। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित सैफी मस्जिद में हुए इस आयोजन में पीएम ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया। उन्होंने कहा कि हुसैन साहब इंसानियत के लिए शहीद हुए थे। पीएम ने इसके अलावा बताया, “मैं बोहरा समाज का आभारी हूं, जिसने गुजरात में मेरी काफी मदद की थी।” आपको बता दें कि पीएम दूसरी बार मुसलमानों के किसी बड़े कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। वह इससे पहले साल 2016 में वर्ल्ड सूफी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे।

पीएम मोदी अपने भाषण से पहले धर्मगुरुओं के बीच नंगे पैर बैठे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वाअज भी गुनगुनाया। “बकौल पीएम, “बोहरा समाज के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं एक प्रकार से समाज का सदस्य बन गया हूं। आज भी मेरे दरवाजे आपके परिजन के लिए खुले हैं। गुजरात में कदम-कदम पर इन लोगों ने मेरा साथ दिया था।”

सुनें भाषण के दौरान क्या-क्या बोले PM-

पीएम ने आगे जानकारी दी कि आयुष्मान योजना देश के 50 करोड़ गरीब लोगों के लिए एक रक्षक के रूप में उभर कर आई है। यह एक साल में पांच लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में सुनिश्चित कराएगी। फिलहाल इस योजना के ट्रायल पर काम चल रहा है।

मस्जिद में पीएम के साथ राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। उन्होंने उस दौरान पीएम की जमकर तारीफ की। सीएम ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया। वह आगे बोले, “ऐसा अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला और अनुशासित अगर कोई समाज है, तो वह बोहरा समाज है।”

