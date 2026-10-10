मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रोटेस्ट होना है। दिल्ली में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद भी जंतर-मंतर के आसपास लोगों की भीड़ का पहुंचना शुरू हो चुका है। इस बीच CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दीपके के साथ आशुतोष रांका भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।

दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले अभिजीत दीपके ने मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया। उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है।”

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