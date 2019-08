PM Narendra Modi’s Speech in France Full Speech News and Details in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की दो दिन की यात्रा पर है। शुक्रवार को उन्होंने यूनेस्को के हेडक्वार्टर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे हुए थे। इस दौरान लोगों ने मोदी है तो मुमकिन है और भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत की विकास की दशा और दिशा का उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने मिशन चंद्रयान से लेकर जलवायु परिवर्तन पर भारत की कोशिशों का जिक्र किया। पीएम मोदी के भाषण के पेश हैं खास बातें

अनुच्छेद 370 पर कही बड़ी बात: पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत में टेंपरेरी जैसी कोई जगह नहीं है। गांधी और बुद्ध के देश में टेंपरेरी को निकालते-निकालते 70 साल निकल गए। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हंसना है कि रोना है।

4 साल पहले किया वादा निभाया: प्रधानमंत्री ने कहा कि पैरिस रामभक्ति में रमा है। जो लोग अपना समय इंद्र के लिए नहीं बदलते आज नरेंद्र के लिए बदला है। उन्होंने कहा, “आम तौर पर नेता अपना वादा भूल जाते हैं। 4 साल पहले मैं फ्रांस आया था तब वादा किया था। वह मुझे याद है। मैने कहा था कि भारत आकांक्षाओं और आशाओं के सफर पर निकल चुका है। आज भारत न सिर्फ रास्ते पर निकला है बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों के विश्वास से आगे तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि प्रचंड जनादेश मिला है।”

फुटबॉल का गोल और मोदी की रणनीति: पीएम मोदी ने सभागार में बैठे जनसमूह को फुटबॉल के जरिए अपनी रणनीति को साझा किया। उन्होंने कहा कि जो फुटबॉल के प्रेमी होते हैं उन्हें पता होता है कि गोल दागने का मतलब क्या होता है। हमारी सरकार ने असंभव गोल किए हैं। पीएम ने कहा, “मैं फुटबॉल प्रेमी हूं। आप जानते हैं कि फुटबॉल में गोल का क्या महत्व होता है। हमने अपनी सरकार के लिए ऐसे ही गोल तय कर रखे थे जो असंभव लग रहे थे। लेकिन हमने कई बुराइयों को रेड कार्ड भी पिछले 5 सालों में दे दिया है।”

तीन तलाक पर कानून का जिक्र: पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत से तीन तलाक पर कानून बनाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक एक अमानवीय प्रवृति है। नारी सम्मान और उस पर जीवन भर तीन तलाक की तलवार टलकती रहे इसे हमने खत्म कर दिया है। कोई माने या न माने, कोई लिखे या न लिखे, कोई बोले या न बोले, लेकिन करोड़ों बेटियों का आशीर्वाद सदियों तक भारत का भला करने वाला है।

भ्रष्टाचार, परिवारवाद को बनाया निशाना: पीएम मोदी ने कहा कि नए भारत में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। भाई-भतीजावाद और आतंकवाद पर लगाम कसी जा रही है। उन्होंने कहा कि नई सरकार को बने महज 75 दिन हुए हैं। अभी 100 दिन बाकी है। लेकिन, हमने 75 दिन के भीतर ही कई महत्वपूर्ण और कड़े फैसले लिए हैं।

