I&B ministry Action: I&B मिनिस्ट्री ने 6 YouTube चैनलों पर लगाया प्रतिबंध, फर्जी खबरें करते थे प्रसारित

यूट्यूब चैनलों को लेकर पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने फेक न्यूज से कमाई करने वाले 6 चैनलों के 100 से ज्यादा वीडियो का फैक्ट चेक किया। जिसमें मिला कि सभी वीडियो में दिखाई गई खबरें झूठी हैं।

YouTube Channels Ban: (प्रतीकात्मक फोटो)

