केन्द्र की मोदी सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत आयकर विभाग के 12 बड़े अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दे दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के अनुसार, जिन अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया गया है, उनमें चीफ कमिश्नर, प्रिंसीपल कमिश्नर और कमिश्नर स्तर के अधिकारी हैं। माना जा रहा है कि सरकार ने अधिकारियों के काम में कमी के चलते उन्हें रिटायर करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार अपने इस फैसले के तहत नौकरशाही में पैनापन लाना चाहती है। सरकार ने वित्त मंत्रालय के नियम-56 के तहत अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया है। टाइम्स नाऊ की एक खबर के अनुसार, रिटायर किए जा रहे अधिकारियों में से कुछ पर भ्रष्टाचार, शारीरिक उत्पीड़न के आरोप हैं। वहीं कुछ अधिकारियों पर अवैध संपत्ति जुटाने के भी आरोप हैं।

क्या है नियम-56: वित्त मंत्रालय के नियम-56 के तहत सरकार उन अधिकारियों को, जो 50 से 55 वर्ष की उम्र के हैं और 30 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा सकता है। बता दें कि जनता के हित के लिए सरकारी विभाग से अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने का नियम काफी समय पहले ही वजूद में आ गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले इस नियम का इस्तेमाल करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, केन्द्र की मोदी सरकार आने वाले कुछ महीनों में सैंकड़ों अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने पर विचार कर रही है।

