PM Narendra Modi Speech: विपक्ष के बेहिसाब हमलों का जवाब दे रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, देखिए लाइव

Narendra Modi Speech: पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)

PM Narendra Modi Speech: पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंच गए हैं। वो थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। विपक्ष मानसून सत्र की शुरुआत से ही मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। वह लगातार इस मसले पर मोदी सरकार से जवाब मांग रहा था। विपक्ष की मांग थी कि पीएम मणिपुर मसले पर सदन के अंदर जवाब दें।

