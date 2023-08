कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया? खड़गे का जवाब- मोदी-शाह हमारे बनाए स्कूल में ही पढ़े हैं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी के अविश्वास प्रस्ताव वाले भाषण की निंदा की है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि पीएम की तरफ से राहुल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। उनकी तरफ से सिर्फ पिछली कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया गया है, इंदिरा, नेहरू पर वार किया गया। खड़गे का पीएम मोदी पर तंज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या मोदी के सत्ता में आने के बाद स्कूल बने हैं? मोदी जी और शाह जी ने जो भी पढ़ाई की है, वो भी जिन भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, वो हमारी सरकारों ने ही बनाए थे। ये लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया। खड़गे ने इस बात पर भी जोर दिया कि पीएम द्वारा छत्तीसगढ़ का अपमान किया गया। उनकी तरफ से मणिपुर हिंसा की तुलना छत्तीसगढ़ की घटना से की गई, ये गलत था। खड़गे ने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी और बीजेपी 1962 के युद्ध को जरूर याद रखती है, लेकिन इस बात को भूल जाती है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने ही पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई और बाद में बांग्लादेश भी बनाया। खड़गे ने दो टूक कहा कि किसी को भी बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है, उसका काम है लोगों को डराना, गुमराह करना। संसद में गरजे राहुल अब इस समय मल्लकार्जन खड़गे ने ये तल्ख टिप्पणी की तो वहीं दूसरी तरफ संसद में राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उनकी तरफ से मणिपुर हिंसा पर बात की गई, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया गया और साथ-साथ कांग्रेस की विचारधारा का भी विस्तार से उल्लेख कर दिया गया। राहुल ने अपने भाषण में राष्ट्रवाद और देशभक्ति को केंद्र रखा और बीजेपी पर चुन-चुन कर हमला किया।

