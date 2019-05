प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री प्रभार संभालने के साथ कार्यकाल के पहले दिन एक्शन में दिखे। पीएम ने सबसे पहला और बड़ा फैसला शहीदों को लेकर लिए किया। नई सरकार ने शहीदों के बच्चों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है।

पहले तक शहीदों के लड़कों को 2000 छात्रवृत्ति के रूप में मिलते थे, पर इस इजाफे के बाद उन्हें 2500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं, देश के लिए न्यौछावर होने वालों की बेटियों के लिए स्कॉलरशिप को 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है।

यह रकम नेशनल डिफेंस फंड के अंतर्गत शहीदों के बच्चों को ‘प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम’ के तहत दी जाती है, जिसमें शुक्रवार (31 मई, 2019) को इजाफा किया गया है।

#WATCH First decision of PM Narendra Modi on assuming his office is approval to a major change in the ‘Prime Minister’s Scholarship Scheme’ under the National Defence Fund. pic.twitter.com/UcmrFpGzhN

