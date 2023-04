नंदिनी गुप्ता : दुनिया का सितारा बनने की तैयारी में भारत सुंदरी

लगभग 40 दिनों तक अपने घर-परिवार से दूर मुंबई में इस प्रतियोगिता की तैयारी करने वाली नंदिनी के लिए यह सफर आसान नहीं था।

नंदिनी गुप्ता । ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

साल के चौथे महीने की 15 तारीख दुनियाभर के लोगों के लिए साल के बाकी दिनों जैसा एक सामान्य सा दिन ही थी, लेकिन राजस्थान की 19 बरस की एक लड़की के लिए यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। उसका एक दशक पुराना ख्वाब हकीकत में बदल गया। नंदिनी गुप्ता 15 अप्रैल को 'मिस इंडिया 2023' चुनी गईं। लगभग 40 दिनों तक अपने घर-परिवार से दूर मुंबई में इस प्रतियोगिता की तैयारी करने वाली नंदिनी के लिए यह सफर आसान नहीं था। नंदिनी ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा, 'जब विजेता के तौर पर मेरा नाम पुकारा गया तो पहले तो मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। मेरा वह सपना सच हो गया था, जो मैं पिछले कई बरस से देख रही थी। फिर लगा कि क्या यह सचमुच हो रहा है? मेरे लिए वह जादुई क्षण था।' यह मिस इंडिया प्रतियोगिता का 59वां संस्करण था और नंदिनी अब 71वीं 'मिस वर्ल्ड' सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतियोगिता 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में होगी। राजस्थान के कोटा में सुमित गुप्ता और रेखा गुप्ता के यहां जन्मी नंदिनी की पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी कि वह मिस इंडिया बनने का ख्वाब देखतीं, लेकिन ख्वाबों के लिए तो कोई बंदिश होती नहीं और नंदिनी भी 10 बरस की उम्र से मिस इंडिया बनने के ख्वाब देखने लगीं। उनके सपनों को पंख दिए प्रियंका चोपड़ा की कामयाबी ने। मिस वर्ल्ड 2000 की विजेता प्रियंका चोपड़ा को देखकर नंदिनी को हमेशा आगे बढ़ने का हौसला मिलता रहा। वह कहती हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम ही रौशन नहीं किया, बल्कि देश की लाखों लड़कियों को अपने दम पर अपने सपनों को हासिल करने की प्रेरणा भी दी है। कोटा के सेंट पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई करने वाली नंदिनी गुप्ता रतन टाटा को अपना आदर्श मानती हैं। वह कहती हैं, 'मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति सर रतन टाटा हैं, वह व्यक्ति जो सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के बावजूद सदा विनम्र बने रहे। उन्होंने मानवता की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है और लाखों लोग उन्हें प्यार करते हैं।' खिताब जीतने पर उनके परिवार की प्रतिक्रिया के बारे में पूछने पर नंदिनी ने कहा, 'सच बताऊं, मैंने अपने पिता को कभी रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन मिस इंडिया बनने के बाद जब उन्होंने मुझे गले से लगाया तो मैंने उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखे तो उस पल लगा कि आज उन्हें मुझ पर गर्व होगा।' नंदिनी को फिल्म देखना और उनमें काम करना दोनों पसंद हैं। उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो वह किसके साथ काम करना चाहेंगी, नंदिनी ने कहा, 'पहले मैं शाहिद कपूर और रणबीर कपूर के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन अब फिनाले के बाद कार्तिक आर्यन के साथ भी काम करना चाहती हूं।' यहां यह जान लेना दिलचस्प होगा कि कार्तिक आर्यन मिस इंडिया प्रतियोगिता के अंतिम चरण में जज के तौर पर मौजूद थे।

