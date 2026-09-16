पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को दावा किया कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को सीट देने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, TMC ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था।

पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने दावा किया कि उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने से करीब 15 दिन पहले TMC ने दिल्ली में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से संपर्क किया था। उनके मुताबिक, TMC ने प्रस्ताव दिया था कि नंदीग्राम उपचुनाव कांग्रेस लड़े जबकि मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर सीट पर TMC चुनाव लड़े।

भट्टाचार्य ने PTI से कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय मांगा और बाद में राज्य के नेताओं से भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य नेतृत्व का मानना था कि गठबंधन के लिए यह सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर गठबंधन पर विचार किया जा सकता है लेकिन अभी नहीं। उनके मुताबिक, यही सही फैसला है।

सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी ने खुद दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से संपर्क किया था और नंदीग्राम सीट को लेकर प्रस्ताव रखा था। बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल से फोन पर भी बात की थी।

हालांकि, कांग्रेस हाईकमान से जुड़े सूत्रों ने बताया कि TMC के स्थानीय नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) से संपर्क किया था। लेकिन प्रदेश नेतृत्व ममता बनर्जी की पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन या चुनावी समझौते के खिलाफ था।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस हाईकमान ने बंगाल के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दे पर राय ली और सभी नेताओं ने TMC से दूरी बनाए रखने पर सहमति जताई।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ”कई जगह TMC के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। TMC बिखरी हुई है। हम उसे दोबारा खड़ा होने में मदद क्यों करें?”

एक अन्य नेता ने कहा कि जब TMC सत्ता में थी तब उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, ”अब वे मजबूर हैं। कांग्रेस को अब TMC के कब्जे वाली राजनीतिक जगह हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। BJP का विरोध करने वाले, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कांग्रेस स्वाभाविक विकल्प बननी चाहिए। TMC के साथ गठबंधन करने से इतने सालों में कांग्रेस के स्वतंत्र रूप से बढ़ने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा।”

वहीं TMC के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने भट्टाचार्य के दावे को खारिज कर दिया। PTI के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था और जवाब दिया, ”नहीं।”

ममता बनर्जी की अगुवाई वाली TMC ने नंदीग्राम से संचिता प्रधान (डे) को उम्मीदवार बनाया है। वह इस सीट से पार्टी की नई उम्मीदवार हैं। वहीं TMC के बागी गुट ने मोहम्मद एतेशामुल हक को मैदान में उतारा है जबकि कांग्रेस ने मिलन प्रधान को टिकट दिया है।

BJP ने मंगलवार को हसीरानी राठ को अपना उम्मीदवार घोषित किया। हसीरानी, मुख्यमंत्री के दिवंगत सहयोगी चंद्रनाथ की मां हैं। चंद्रनाथ की 6 मई को कोलकाता के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

नंदीग्राम क्यों अहम है?

नंदीग्राम का इतिहास TMC के सत्ता में आने से गहराई से जुड़ा है। 2007 में शुरू हुआ जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन धीरे-धीरे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना और इसने वाम मोर्चे के ग्रामीण जनाधार को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। चार साल बाद, 2011 में राज्य में 34 साल से सत्ता में रहे वाम मोर्चे को हार का सामना करना पड़ा और TMC सत्ता में आई।

2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से हार गई थीं। इसके बाद हुए चुनाव में अधिकारी ने TMC उम्मीदवार पवित्र कर को 9665 वोटों से हराकर सीट बरकरार रखी। हालांकि बाद में उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी और भवानीपुर सीट अपने पास रखी जहां उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। इसी वजह से नंदीग्राम में उपचुनाव की स्थिति बनी।

इसके बाद TMC में बड़ा टूट हुआ। पार्टी के विधायक दल और संसदीय दल दोनों में बगावत हुई। बागी विधायकों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा किया जबकि बागी सांसद एक कम चर्चित पार्टी में शामिल हो गए और BJP के नेतृत्व वाले NDA का समर्थन किया।

नंदीग्राम में TMC ने इस बार संचिता प्रधान (डे) को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने मिलन प्रधान और TMC के बागी गुट ने मोहम्मद एतेशामुल हक को मैदान में उतारा है। BJP ने हसीरानी राठ को टिकट दिया है जो मुख्यमंत्री के दिवंगत सहयोगी चंद्रनाथ की मां हैं।

दूसरी तरफ, रेजीनगर मुस्लिम बहुल सीट है। ऐसे में यहां TMC के लिए चुनावी संभावनाओं को लेकर अलग समीकरण बनते हैं। इसी सीट से पूर्व TMC नेता और आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के विधायक हुमायूं कबीर ने पहले कहा था कि अगर ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ती हैं तो वह विपक्षी पार्टी का समर्थन करेंगे। कबीर के नाओदा सीट अपने पास रखने के फैसले के बाद रेजीनगर सीट पर उपचुनाव जरूरी हुआ।

कांग्रेस के लिए TMC के साथ जाना क्यों मुश्किल?

कांग्रेस के पुराने नेताओं के लिए TMC के साथ दोबारा राजनीतिक समझ बनाना आसान नहीं है। दोनों पार्टियां 2011 में वाम मोर्चे को सत्ता से हटाने के समय सहयोगी थीं लेकिन मतभेद बढ़ने के बाद 2013 में दोनों अलग हो गईं।

इसके बाद कांग्रेस के कई स्थानीय नेता धीरे-धीरे TMC में शामिल होते गए जिससे राज्य में कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ। ऐसे में कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर TMC का प्रभाव कम होता है और बागी गुट मजबूत होता है तो कांग्रेस के सामने राज्य में अपनी राजनीतिक जगह बढ़ाने का अवसर बन सकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीर कुछ अलग रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले TMC और कांग्रेस ने INDIA गठबंधन में साथ आने की कोशिश की। लेकिन पश्चिम बंगाल में दोनों दलों के बीच पुराने मतभेदों के कारण सीटों और चुनावी रणनीति को लेकर समझ नहीं बन पाई।

अब नंदीग्राम उपचुनाव में TMC, कांग्रेस, BJP और बागी गुट के अलग-अलग उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का मुकाबला नहीं है बल्कि राज्य में बदलते राजनीतिक समीकरणों और TMC-कांग्रेस के रिश्तों की दिशा को समझने के लिए भी अहम माना जा रहा है।