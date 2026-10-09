Nandigram, Rejinagar By-Election Result 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ था। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 71 कंपनियां तैनात की गई थीं। दोनों सीटों पर करीब 78 फीसदी मतदान दर्ज किया गया।

नंदीग्राम: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर, दोनों सीटों से जीत हासिल की थी। हालांकि, उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखी जिसके कारण नंदीग्राम में उपचुनाव कराना पड़ा।

बीजेपी ने यहां हसीरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है। वह शुभेंदु अधिकारी के पूर्व सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मां हैं। चंद्रनाथ रथ की 6 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

कांग्रेस ने मिलन प्रधान को मैदान में उतारा है। उन्हें ममता बनर्जी का समर्थन मिला है। तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे के नाम वापस लेने के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया।

रेजीनगर: यह सीट आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उन्होंने अप्रैल में रेजीनगर और नौदा, दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी लेकिन बाद में नौदा सीट अपने पास रखी।

रेजीनगर में AJUP ने हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी के सखारव सरकार से है।

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