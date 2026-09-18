पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को एक पुराने कथित हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था। नंदीग्राम सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है।

मिलन प्रधान की गिरफ्तारी शुक्रवार को ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा के कुछ घंटे बाद हुई।

कांग्रेस प्रवक्ता मीता चक्रवर्ती ने कहा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिलन प्रधान को अपना समर्थन दिया। इसके कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आप डराने-धमकाने का सहारा लेते हैं और विपक्ष को जगह देने से इनकार करते हैं, तो क्या आप इस देश में तानाशाही चाहते हैं या लोकतंत्र? अगर आपको लगता है कि ऐसी धमकियों के जरिए आप कांग्रेस या विपक्ष को रोक सकते हैं, तो यह आपकी पूरी तरह गलतफहमी है।”

तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने कुछ घंटे बाद मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा, “ममता बनर्जी के नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने के कुछ ही समय बाद जिस तरह कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को गिरफ्तार किया गया, वह अविश्वसनीय है। इतना अविश्वास क्यों, इतना डर क्यों?”

Kolkata, West Bengal: Congress claims that the party candidate Milan Pradhan has been arrested "within just a few hours after Mamata Banerjee extended her support to him."



(Picture Source: WB Congress) pic.twitter.com/JuDjRdsU31 — ANI (@ANI) September 18, 2026

मिलन प्रधान की गिरफ्तारी 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान दर्ज हत्या के मामले में हुई है। 2007 का नंदीग्राम आंदोलन ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर की अहम घटनाओं में से एक माना जाता है। इसी आंदोलन के जरिए तृणमूल कांग्रेस ने 34 वर्षों से पश्चिम बंगाल में सत्ता में रहे वाम मोर्चे के खिलाफ अपना अभियान मजबूत किया था।

इसके बाद 2011 में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई और लंबे समय तक राज्य में सरकार चलाती रही। हालांकि, 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया।

ममता बनर्जी का यह ऐलान उनकी पार्टी के उम्मीदवार सांचिता प्रधान डे के नाम वापस लेने के बाद आया, जिन्हें उनके गुट ने नंदीग्राम से मैदान में उतारा था। सांचिता प्रधान डे ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को “बहन पार्टी”बताया और कहा कि नंदीग्राम में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला INDIA ब्लॉक को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा, “मेरे गुट ने पहले ही नंदीग्राम में कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला कर लिया था और यह भविष्य की शुरुआत है। INDIA ब्लॉक को मजबूत करने का संदेश बंगाल से शुरू होने दें।”

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी को यह घोषणा करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने उनसे समर्थन नहीं मांगा था।

चौधरी ने कहा, “ममता बनर्जी एक राजनीतिक नेता हैं और अपनी इच्छा के मुताबिक कुछ भी कह सकती हैं। लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने पहले अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था और अब उनके उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद वह हमें समर्थन दे रही हैं। हमने उनसे समर्थन नहीं मांगा है।”

नंदीग्राम में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच तृणमूल कांग्रेस की पहचान को लेकर भी विवाद चल रहा है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और पार्टी के पारंपरिक ‘फूल और घास’ चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।

इसके बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिह्न आवंटित किया। वहीं, अरूप रॉय के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न दिया गया।

नंदीग्राम: CM शुभेंदु से मिलने के बाद प्रत्याशी ने वापस लिया नाम, अब ममता ने कांग्रेस को दिया समर्थन

पश्चिम बंगाल उपचुनाव में एक नया राजनीतिक मोड़ सामने आया है। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर ममता गुट को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नंदीग्राम विधानसभा सीट से टीएमसी ममता गुट की प्रत्याशी संचिता प्रधान (डे) ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। खबर आ रही है कि इसके बाद ममता गुट ने कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। पढ़ें पूरी खबर।