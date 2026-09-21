West Bengal Bypolls: कलकत्ता हाईकोर्ट मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की याचिका पर सुनवाई करेगा। नंदीग्राम उपचुनाव लड़ रहे प्रधान ने अपने खिलाफ दर्ज पांच आपराधिक मामलों में सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है।

प्रधान के वकील, अयान भट्टाचार्य ने अदालत को बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार को 18 सितंबर को एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें चार और मामलों में गिरफ्तार दिखाया गया। उन्होंने कहा, “मेरे चुनाव की तारीख 6 अक्टूबर है, मैं पहले से ही हिरासत में हूं। चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर है। मैं सुरक्षा की मांग कर रहा हूं।” इस निवेदन पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने कहा, “ठीक है, कल।”

प्रधान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

शनिवार को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया की एक अदालत ने प्रधान को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें 19 साल पुराने मामलों से जुड़े हत्या सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इससे नंदीग्राम उपचुनाव में खुद के लिए प्रचार करने का उनका मौका लगभग खत्म हो गया है।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि प्रधान को हत्या, हत्या के प्रयास, हत्या के इरादे से अपहरण, सबूतों को मिटाने, घर में जबरन घुसने, हथियारों और घातक हथियारों से दंगा करने से संबंधित गैर-जमानती मामलों में कथित संलिप्तता के लिए जारी चार लंबित गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। ये सभी मामले 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे।

बंगाल की दो सीटों पर होंगे उपचुनाव

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मई में नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया था और इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के बाद भवानीपुर सीट को बरकरार रखने का विकल्प चुना था। आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने रेजीनगर से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इन दोनों सीटों पर छह अक्टूबर को वोटिंग होगी और 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी।

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नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की सांसद सायोनी घोष ने शनिवार को एक संयुक्त मोर्चे की उम्मीद जताई और कहा कि कांग्रेस को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए ताकि एक वास्तविक साझेदारी स्थापित की जा सके। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…