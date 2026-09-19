West Bengal By Election News: नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की सांसद सायोनी घोष ने शनिवार को एक संयुक्त मोर्चे की उम्मीद जताई और कहा कि कांग्रेस को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए ताकि एक वास्तविक साझेदारी स्थापित की जा सके।
राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों पर पत्रकारों से बात करते हुए घोष ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पार्टियों के बीच एक एकजुट गठबंधन एक मजबूत राजनीतिक संदेश देगा। घोष ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, टीएमसी के साथ गठबंधन करेगी। अगर ऐसा होता है, तो इससे एक सशक्त संदेश जाएगा कि यह गठबंधन वास्तविक है। एक सच्ची साझेदारी है, न कि केवल नाम की।”
कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ कुछ मामले लंबित थे- सायोनी घोष
नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समर्थन देने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार किए जाने पर भी एनसीपीआई सांसद सायोनी घोष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “जहां तक मुझे कल तक कांग्रेस के उम्मीदवार बने नेता के बारे में पता था, उनके खिलाफ कुछ मामले लंबित थे। देखिए, यह राजनीति है और राजनीति में चुनाव से पहले क्या निर्णय लिए जा सकते हैं और क्या किया जा सकता है, यह दोनों पार्टियों के बीच की बात है। कोई भी चुनाव आयोग या अदालत में अपील कर सकता है। लोकतंत्र में, चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो या भाजपा, हर कोई अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।”
कांग्रेस उम्मीदवार गिरफ्तार
इससे पहले 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम उपचुनाव में उस समय राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया जब ममता बनर्जी के टीएमसी गुट द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद उन्हें एक पुराने हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर गिरफ्तारी की निंदा की है और उपचुनाव में जीत हासिल करने का संकल्प लिया है।
राहुल गांधी ने गिरफ्तारी के बाद किया था पोस्ट
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने बीजेपी पर वोटों की चोरी और सरकार एवं पार्टियों को चुराकर सत्ता से चिपके रहने का आरोप लगाया और कहा कि इसका उद्देश्य चुनावी लड़ाई को समाप्त करना है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं है, यह राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी को निष्पक्ष चुनावों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वह कभी वोटों की चोरी, कभी सरकारें चुराकर, कभी पार्टियां चुराकर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते, वे चुनावी लड़ाई को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस न तो डरेगी और न ही झुकेगी। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे।”
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पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर एक अहम फैसला लिया है। आयोग ने पार्टी के नाम और चिन्ह के स्वामित्व को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद के चलते ‘अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस’ नाम और पार्टी के आरक्षित ‘जोड़ा फूल’ चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसी बीच, टीएमसी की बागी सांसद सायोनी घोष ने एक पोस्ट शेयर किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…