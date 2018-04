पीएम मोदी के लिए टीडीपी विधायक के बोल- बाहर आ, लोग तुझे दौड़ा-दौड़ा कर पीटेंगे

मशहूर अभिनेता और तेदेपा विधायक नंदामुरी बालकृष्ण ने एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान बालकृष्ण ने सीमा लांघते हुए पीएम मोदी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने तक की बात कह दी। बालकृष्ण ने तेलुगु के साथ-साथ हिंदी में भाषण देते हुए कहा कि बगावत हो चुकी है और यह युद्ध का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बालकृष्ण ने सस्ती राजनीति करने का भी आरोप लगाया। बालकृष्ण ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दूरी पैदा करने का भी आरोप लगाया।

अभिनेता से नेता बने बालकृष्ण ने पीएम मोदी पर बरसते हुए कहा कि ‘बाहर निकलों और अपना चेहरा लोगों को दिखाओं। लोग तुम्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटेंगे, चाहे तुम कहीं भी जाकर छिप जाओ। अगर तुम बंकर में भी छिपोगे तो भारत माता तुम्हें वहीं दफन कर देंगी। बगावत शुरु हो चुकी है और अब हम चुप नहीं बैठेंगे।’ चुनावों पर बोलते हुए बालकृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत से एक भी सीट नहीं जीत सकोगे।

Traitor, ‘namak-haraam’, come out & face people, they’ll beat you up & make you run. No matter where you go & hide, even if you hide in a bunker Bharat Mata will bury you. Rebellion has begun & we’ll not stay quiet: TDP MLA Nandamuri Balakrishna on PM #SpecialStatus (20.4.18) pic.twitter.com/nW8kLWqIoB

