बीजेपी आईटी सेल चलाती है NaMo TV, चुनाव अधिकारी ने कहा- विज्ञापन नहीं है कंटेंट

बुधवार को आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने नमो एप और टीवी का संचालन उनके आईटी सेल द्वारा किए जाने की बात स्वीकार की। नमो टीवी पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बीजेपी ने माना कि इस चैनल का संचालन उसका ही आईटी सेल कर रहा है। वहीं इससे पहले एक न्यूज चैनल से इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में बात करने से साफ मना कर दिया था। आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए इस मामले पर अपनी बात रखी। अमित मालवीय ने कहा, ‘हमें चुनाव आयोग की ओर से अभी तक किसी तरह का कोई सर्कुलर प्राप्त नहीं हुआ है, जब हमें इस बारे में कुछ कहा जाएगा तब हम उसका सामना करेंगे। हमारे पास उन्हें देने के लिए जवाब तैयार हैं।’ दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति ने नमो टीवी के कंटेंट को एडवरटाइजमेंट नहीं होने की बात चुनाव आयोग से कही थी। मीडिया प्रमाणन के मुताबिक नमो टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रसारित भाषणों को चलाया गया, जिसे विज्ञापन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

इससे पहले चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय को नमो टीवी पर प्रसारित राजनीतिक सामग्री की जानकारी के बारे में पता लगाने का निर्देश दिया था। वहीं इस मामले पर आयोग का आदेश गुरुवार तक आने की संभावना है। एक अधिकारी के मुताबिक चुनाव आयोग को जवाब भेजने के लिए उनके पास काफी चीजें हैं।

एक उदाहरण का जिक्र करते हुए अधिकारी ने बताया कि अगर मोदी संसद में कोई भाषण देते हैं या रजत शर्मा के शो आप की अदालत में आते हैं तो यह पहले से ही सार्वजनिक बात हो जाएगी। इसलिए हमने इसे विज्ञापन नहीं मानते हुए आवेदन को लौटा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय निर्वाचन समिति के सदस्य नीरज कुमार ने चैनल के लोगो और कटेंट दोनों के लिए ही आवेदन किया था। बता दें कि नमो टीवी सैटेलाइट चैनलों की लिस्ट में नहीं है, इसी वजह से यह सैटेलाइट चैनलों के लिए बने कानून के तहत नहीं आता है।

