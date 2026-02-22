प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल के फुल स्ट्रेच और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर का सफर अब महज 55 मिनट में पूरा होगा। इसे भारत की सबसे तेज सेमी-हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रेन कहा जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद उसमें सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्रों से बातचीत की। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, नमो भारत रैपिड रेल के संचालन में महिला सशक्तिकरण को खास प्राथमिकता दी जा रही है। करीब 80 प्रतिशत ट्रेन ऑपरेटर महिलाएं होंगी।

दिल्ली से मेरठ तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि वे अब केवल 55 मिनट में यह दूरी तय कर सकेंगे। साथ ही स्मार्ट टिकटिंग वेंडिंग मशीनें लगाई जा रही हैं और क्यूआर कोड आधारित टिकट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस रूट पर कुल छह प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, ताकि भविष्य में दिल्ली–अलवर और दिल्ली–करनाल रैपिड रेल को जोड़ा जा सके।

हालांकि देश में अभी बुलेट ट्रेन पूरी तरह शुरू नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि नमो भारत ट्रेन में कई ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो बुलेट ट्रेन जैसी हैं। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसमें प्रीमियम कोच भी होंगे, जहां मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। धूप से बचाव के लिए ब्लाइंड्स की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए अलग कोच की सुविधा भी नमो भारत ट्रेन में उपलब्ध होगी।

अगर इस परियोजना की हिस्सेदारी की बात करें तो केंद्र सरकार की भागीदारी 20 प्रतिशत है, दिल्ली सरकार की लगभग 3.22 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश सरकार की करीब 16.78 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 8 मार्च 2019 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। चार वर्षों के भीतर, 2023 में साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर का पहला खंड शुरू कर दिया गया था। वहीं 6 मार्च 2024 को मोदीनगर नॉर्थ तक एक और 17 किलोमीटर का सेक्शन चालू किया गया।

नमो भारत कॉरिडोर की खास बात यह है कि इसमें लगभग 70 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा, जबकि करीब 12 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड रहेगा। नमो भारत स्टेशनों का निर्माण मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन के तहत किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को अन्य परिवहन साधनों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। अगर और ज्यादा जानना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें