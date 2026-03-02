Nagpur Factory Blast News: महाराष्ट्र में नागपुर जिले के राउलगांव स्थित गोला-बारूद निर्माण कंपनी एसबीएल एनर्जी लिमिटेड में रविवार सुबह करीब 7 बजे धमाका हो गया। हादसे में 17 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 18 घायल हो गए। जब एसबीएल एनर्जी लिमिटेड की पैकिंग यूनिट में धमाका हुआ, तब विजय धुर्वे उसी परिसर में स्थित एक अन्य इमारत में काम कर रहे थे।

उन्होंने चिंता से भरी आवाज में कहा, “मेरी पत्नी उस यूनिट में काम कर रही थी जहां हादसा हुआ, जबकि मैं दूसरी यूनिट एफएच14 में था। धमाके की आवाज सुनकर जब मुझे हादसे के बारे में पता चला, तो मैं घटनास्थल की ओर दौड़ने लगा।” उन्होंने आगे कहा, “लेकिन मेरे सुपरवाइजर ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, ‘तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है।’”

उनकी पत्नी सीमा नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं, जहां सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। यह दंपत्ति प्रतिदिन जिल्पा गांव से कंपनी की बस से कारखाने तक यात्रा करते हैं। रविवार को, अन्य दिनों की तरह, वे ड्यूटी पर पहुंचे। शिफ्ट शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर, महिला कर्मचारियों वाली पैकिंग यूनिट में धमाका हो गया।

विजय ने बताया कि घटना के तुरंत बाद, गुस्साई भीड़ ने परिसर के अंदर मौजूद सुपरवाइजर पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा, “मैं तभी शांत हुआ जब एक दोस्त ने मुझे बताया कि सीमा एम्बुलेंस में है और उसे अस्पताल ले जाया गया है।” पास ही, उनकी ढाई साल की बेटी स्वराली खेल रही थी, उसे अपने आसपास घट रहे संकट की कोई जानकारी नहीं थी। ऑरेंज सिटी अस्पताल के अंदर, सीमा के माता-पिता बेसब्री से अस्पताल की जानकारी का इंतजार कर रहे थे।

ऑरेंज सिटी अस्पताल में, जहां 19 घायल मजदूरों को लाया गया था, गलियारे परिवारों से भर गए जो जानकारी लेने आए थे। कुछ लोग उनके ठीक होने की उम्मीद कर रहे थे, जबकि अन्य शवों को देखने के लिए तैयार थे। ज्यादातर मजदूर के शरीर का 30 से 80 प्रतिशत हिस्सा गंभीर रूप से जल गया था, साथ ही उन्हें छर्रे लगने से चोटें आई थीं। कुछ को सुनने में कठिनाई हो रही है, जबकि अन्य को चोटें और हड्डियों में फ्रैक्चर हैं। अस्पताल अधिकारियों ने बताया कि सभी की हालत गंभीर है।

सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जहां मृतकों को भेजा गया था, वहां शवगृह के बाहर परिवार वाले जमा हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पहचान में समय लगेगा। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से क्षत-विक्षत अवशेषों से भरे 22 पैकेट लाए गए हैं। डीएनए जांच जारी है और परिजनों को बताया गया है कि शव लेने से पहले उन्हें कम से कम 48 घंटे इंतजार करना पड़ सकता है। माला कुलमेथे (35) जीएमसी के बाहर अपने पति राजेंद्र कुलमेथे का शव लेने के लिए इंतजार कर रही थीं।

मैं और मेरे पति दोनों कंपनी में काम करते थे- माला कुलमेथे

उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, “आप ही बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए?” उसने बताया, “मैं और मेरे पति दोनों कंपनी में काम करते थे। जब धमाका हुआ, मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट की क्रिम्पिंग यूनिट में थी, जबकि वह दूसरी यूनिट में थी। धमाके की आवाज सुनते ही मैं भागी। लेकिन हमारे सुपरवाइजर ने हमें सुरक्षा के लिए परिसर छोड़ने को कहा।” उसने कहा, “बाद में सभी लोग वापस भागे और यूनिट के अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे। मैंने उन्हें वहीं ढूंढा। जब स्थिति स्पष्ट हुई, तो मुझे बताया गया कि मेरे पति का शव यहां, जीएमसी में लाया गया है।”

वह कुछ पुलिस अधिकारियों और अपने 17 साल के बेटे के साथ पहुंचीं। उन्होंने 2018 में कंपनी में काम शुरू किया था, उनके पति, जो पहले ड्राइवर के रूप में काम करते थे, 2022 में कंपनी में शामिल हुए। तब से वह मोर्चरी के बाहर इंतजार कर रही हैं। इससे पहले कि कोई उसके सवाल का जवाब दे पाता, वह चुपचाप खुद ही जवाब दे देती है, “मैं यहीं इंतजार करूंगी।”

ऑरेंज सिटी अस्पताल के एंट्री गेट पर मंगला सलाम ने अपना बैग और मोबाइल फोन कसकर पकड़ रखा था और अपनी 20 साल की बेटी रितु सलाम की खबर का इंतजार कर रही थीं। मंगला ने कहा, “वो अक्सर कहती थी, ‘घर पर खाली बैठे-बैठे मैं क्या करूं?’ इसीलिए उसने कंपनी में काम करना शुरू किया।”

उनके पति आनंदराव सलाम भी उसी कंपनी में काम करते हैं। रविवार को पिता और बेटी पास की एक दुकान पर बाइक से गए और फिर कंपनी की बस से कारखाने के लिए रवाना हुए। मंगला ने बताया कि उन्हें बताया गया था कि शिफ्ट शुरू ही हुई थी कि आग लग गई और लड़कियों के भागने की कोशिश के दौरान वह तेजी से अंदर फैल गई। उन्हें बस एक बात याद है कि घटना के बाद ऋतु बोल पा रही थी। उन्होंने कहा कि यही बात उनकी बेटी के बचने की उम्मीद जगाने के लिए काफी थी।

अस्पताल में भीड़ की स्थिति

एक समय अस्पताल में तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब परिवार के सदस्यों ने अधिकारियों से भिड़ कर आरोप लगाया कि उन्हें घायलों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इंटेंसिविस्ट डॉ. मोहित घपुरे ने बताया कि सख्त सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए प्रति मरीज केवल एक परिवार के सदस्य को ही मिलने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने उनसे मास्क पहनने और अंदर आने से पहले हाथ धोने का आग्रह किया। इसके तुरंत बाद उपचार काम फिर से शुरू हो गया। कटोल के पंचधर गांव के उप-सरपंच सागर बोटारे, 19 साल के रूपेश उइके के साथ आए थे, जिनकी मां सुनीता उइके की हालत गंभीर है।

रूपेश ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “अचानक धमाका हुआ और सब लोग भागने लगे। उन्होंने हमें वहां जाने नहीं दिया। आखिर में, मैंने किसी तरह अपनी मां को ढूंढ लिया, मैं उनके साथ एम्बुलेंस में बैठा और यहां आ गया। मैं प्लांट नंबर 14 में काम करता हूं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत गंभीर है।” जैसे-जैसे परिवार आईसीयू के दरवाजों के बीच आते-जाते रहे, कुछ लोग पहचान के लिए, अस्पताल परिसर में शोक और अनिश्चितता का माहौल छा गया।

मयूरी का पूरा शरीर जल गया- मीना

ऑरेंज सिटी अस्पताल के बाहर, मीना धुर्वे फुटपाथ पर बैठी अपनी 24 साल की बेटी मयूरी से मिलने की अनुमति का इंतजार कर रही थीं। मीना ने कहा, “डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मयूरी का पूरा शरीर जल गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उसकी कई हड्डियां टूटी हैं।” उन्होंने कहा, “कंपनी में काम करने वाली एक अन्य महिला ने हमें इस दुखद घटना के बारे में बताया। सुबह 10 बजे से हम अस्पताल के बाहर बैठे हैं।” उनके बगल में, मयूरी के पिता, हरिचंद्र धुर्वे चुपचाप खड़े थे। उन्होंने कहा, “हमने उसे विस्फोटक कारखाने में काम न करने के लिए कहा था। ‘यह खतरनाक काम है, इसे छोड़ दो’।” उन्होंने कहा। “लेकिन वह हमेशा कहती थी, ‘बस दो साल और फिर आप मेरी शादी कर सकते हैं।'”

नागपुर जिले के कलमेश्वर तालुका के राउलगांव में एसबीएल एनर्जी लिमिटेड कंपनी में भीषण धमाका हुआ है। इसमें कम से कम 16 मजदूर मारे गए हैं और 18 अन्य घायल हो गए हैं। नागपुर ग्रामीण के एसपी हर्ष पोद्दार ने हताहतों की पुष्टि की और कहा कि घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। विस्फोट के सटीक कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। बचाव अभियान जारी है और जांच शुरू कर दी गई है। पढ़ें पूरी खबर…