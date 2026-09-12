नागपुर में 28 वर्षीय एक ग्रेजुएट युवक ने गुरुवार को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कथित तौर पर लूट की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बैंक कर्मचारियों पर मिर्च पाउडर फेंका और 4.53 लाख रुपये लेकर फरार हो गया।

घटना के कुछ ही समय बाद सक्करदरा पुलिस ने सूरज भोजराज बोरकर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नागपुर के एक गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से लूटी गई पूरी रकम बरामद कर ली।

पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार शाम करीब 6 बजे नागपुर की SBI की भांडे प्लॉट शाखा में हुई। उस समय बैंक कर्मचारी एटीएम से नकदी लेकर आ रहे थे। तभी आरोपी ने कथित तौर पर कर्मचारियों पर मिर्च पाउडर फेंका और नकदी लेकर भाग गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने से पहले बैंक की रेकी भी की थी।

इंस्पेक्टर रमेश खुने ने बताया कि बोरकर यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि अधिकारी एटीएम कक्ष से नकदी लेकर बैंक कब जाएंगे। जब अधिकारी पैसे लेकर बाहर आए, तो वह उनके पीछे-पीछे चला गया। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर कर्मचारियों पर मिर्च पाउडर फेंका और एटीएम से निकाले जा रहे 4.53 लाख रुपये लेकर फरार हो गए।

पुलिस ने बताया कि बैंक के एक कर्मचारी ने तुरंत आरोपी का पीछा किया। उस समय बीट मार्शल और डिटेक्शन ब्रांच (डीबी) की टीमें इलाके में गश्त कर रही थीं। वे भी पीछा करने में शामिल हो गए और बैंक से लगभग एक किलोमीटर दूर बोरकर को पकड़ लिया।

एक अधिकारी ने कहा कि बोरकर फिलहाल बेरोजगार है। हो सकता है उसने पैसों के लालच में आकर इस घटना को अंजाम दिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। सक्करदरा पुलिस बोरकर से पूछताछ कर रही है ताकि डकैती से जुड़े हालातों का पता लगाया जा सके और यह भी पता लगाया जा सके कि क्या उसने अकेले ही यह काम किया था।

‘आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मोरिया…’ दिशा सालियान केस में पिता सतीश ने CBI को बताया पूरा घटनाक्रम, वकील ने भी खोले कई राज

मुंबई में दिवंगत दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शुक्रवार को सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को मामले से जुड़ी सभी बातें और जिन लोगों के नाम उनके सामने आए हैं, उनकी जानकारी दी है। बयान दर्ज होने के बाद अब मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर नजरें जांच एजेंसी पर हैं। पढ़ें पूरी खबर।



