आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन का नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) रखा गया है।

एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों, छोटे दलों को साथ लेने में INDIA गठबंधन की हिचकिचाहट और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति पर खुलकर बात की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश:

ओवैसी के साथ गठबंधन कैसे हुआ?

चंद्रशेखर आजाद: हम लंबे समय से ऐसा बड़ा गठबंधन बनाने के लिए बातचीत कर रहे थे, जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो। हमारा मकसद उन समाजों और समुदायों को एक साथ लाना था, जो अभी अलग-अलग बंटे हुए हैं। हम चाहते थे कि एक मजबूत राजनीतिक विकल्प तैयार हो।

हम INDIA गठबंधन के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उसके नेताओं के बयानों से ऐसा लगा कि वे दूसरे दलों को साथ लेने के बजाय चुनाव हारना ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। साल 2022 और 2024 में भी यही देखने को मिला था।

दरअसल, INDIA गठबंधन के भीतर असुरक्षा की भावना है। इसकी वजह यह है कि हम समाज के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्ता में नहीं होने के बावजूद हम लगातार कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई सबसे आगे रहकर लड़ते आए हैं।

जब हम अलग-अलग चुनाव लड़ रहे थे, तब हमें लगा कि वोटों के बंटवारे को रोकना और जीतने वाला गठबंधन बनाना जरूरी है। अब हम दोनों (ओवैसी और मैं) जनता के बीच जाएंगे। रैलियां करेंगे और घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे।

आप किस सामाजिक समीकरण के भरोसे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं?

चंद्रशेखर आजाद: उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से कई ऐसी हैं, जहां दलित, पिछड़े वर्ग (OBC) और मुस्लिम मिलकर कुल आबादी का 70 से 75 फीसदी हिस्सा हैं। कुछ जगहों पर इनकी आबादी 80 फीसदी तक पहुंच जाती है।

अगर हम सही रणनीति के तहत उम्मीदवार उतारते हैं, तो इन सभी वर्गों को साथ लेकर एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बना सकते हैं।

क्या सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) के चुनाव मैदान में उतरने से उत्तर प्रदेश का मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा?

चंद्रशेखर आजाद: हां, ज्यादातर सीटों पर ऐसा होगा। मतदाता बेवकूफ नहीं हैं। वे चुनावी समीकरण को अच्छी तरह समझते हैं।

कई सालों से कुछ खास समुदाय एकतरफा तरीके से विपक्ष के पक्ष में वोट देते आ रहे हैं। लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? जब लोग बार-बार कोशिश करते हैं और उन्हें कोई नतीजा नहीं मिलता, तो उनका भरोसा कम होने लगता है।

अब लोग ऐसा गठबंधन चाहते हैं, जिसमें जीतने की ताकत हो। वे समझते हैं कि ‘एक और एक ग्यारह भी हो सकते हैं।’

2024 के लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने राजनीतिक समीकरण को समझा था। उस चुनाव में सत्ताधारी दल और विपक्ष ने मेरे खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसके बावजूद लोगों ने अपना फैसला सोच-समझकर लिया।

ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता उसी पार्टी को वोट देते हैं, जिसके बीजेपी को हराने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इस बारे में आपका क्या कहना है?

चंद्रशेखर आजाद: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर समाजवादी पार्टी (SP) के पास अल्पसंख्यक वोटों के अलावा ऐसा क्या है, जिसके दम पर वह चुनाव जीतने का दावा कर सकती है? वह कौन-सा दूसरा सामाजिक वर्ग है, जिसे वह अपने साथ जोड़ सकती है?

2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के प्रमुख जयंत चौधरी उनके साथ थे। इस बार वे उनके साथ नहीं हैं।

इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य (राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख), धर्म सिंह सैनी (बीजेपी नेता), संजय चौहान और केशव देव मौर्य जैसे नेता भी अलग-अलग समय पर उनके साथ रहे हैं। लेकिन आज वे कहां हैं?

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से राजनीतिक हालात में क्या बदलाव आया है?

चंद्रशेखर आजाद: बहुत कुछ बदल गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगता था कि हमारे वोटर उनके साथ चले गए हैं, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में सिर्फ दो सीटों- नगीना और डुमरियागंज पर चुनाव लड़ा था।

अगर हम बाकी सीटों पर भी चुनाव लड़ते, तो नतीजे कुछ और होते। हमने नगीना सीट जीती थी और डुमरियागंज में तीसरे स्थान पर रहे थे। वहां हमें बहुजन समाज पार्टी (BSP) से भी ज्यादा वोट मिले थे।

हमारे समर्थकों ने बीजेपी को हराने के मकसद से विपक्ष को वोट दिया था। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वे हमेशा के लिए विपक्ष के मतदाता बन गए हैं। अब हमारे वोटर अपनी ही पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं।

पिछले ढाई साल से मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूं। इस दौरान मैंने सत्ताधारी पार्टी और पूरे विपक्ष की मिलाकर की गई रैलियों से भी ज्यादा रैलियां की हैं।

क्या बहुजन समाज पार्टी (BSP) की कमजोर होती स्थिति से आपके लिए राजनीतिक जगह बन रही है?

चंद्रशेखर आजाद: बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना पुराना वोट बैंक बचाए रखना मुश्किल लग रहा है। अब सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के रूप में मतदाताओं के सामने पहले से ज्यादा मजबूत विकल्प मौजूद है। अगर लोगों को लगता है कि जीतने वाला गठबंधन तैयार है, तो वे अपना वोट बेकार नहीं जाने देंगे। कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं, जहां हमारी स्थिति मजबूत है। वहां बीजेपी और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के बीच सीधा मुकाबला भी हो सकता है।

26 नवंबर को लखनऊ में होने वाली हमारी रैली से जनता के मूड का काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा। हम बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस पर फैसला उन्हें ही लेना है।

आपके चुनावी वादे दूसरी पार्टियों के वादों से किस तरह अलग हैं?

चंद्रशेखर आजाद: हम सिर्फ मुफ्त शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी शिक्षा की बात कर रहे हैं जो मुफ्त होने के साथ-साथ निष्पक्ष और अच्छी गुणवत्ता वाली भी हो। हम हर साल परीक्षाओं का एक तय कैलेंडर भी लागू करेंगे। इससे परीक्षाएं समय पर होंगी और उनके नतीजे भी तय समय पर घोषित किए जाएंगे।

एक मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए हर महीने करीब 10 हजार रुपये खर्च करता है। इसकी वजह यह है कि सरकारी स्कूल बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में नाकाम रहे हैं। गरीब परिवारों के लिए इतना खर्च उठाना भी संभव नहीं है।

मेरे पिता शिक्षक थे। मेरा मानना है कि अगर शिक्षा की नींव मजबूत होगी, तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को लंबे समय तक बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है।

प्राथमिक शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे का बौद्धिक विकास होता है और उसकी सोचने-समझने की क्षमता विकसित होती है।

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और बुनियादी सुविधाएं भी ठीक नहीं हैं। हम हर स्तर पर अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। किसी भी छात्र को अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने पर मजबूर नहीं होना चाहिए।

क्या आपकी यह मांग भी शिक्षा नीति का हिस्सा होगी कि सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना चाहिए?

चंद्रशेखर आजाद: हां, बिल्कुल। किसी का पद या ओहदा चाहे जो भी हो, सरकारी कर्मचारियों और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बच्चों को भी उसी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए, जिसे चलाने की जिम्मेदारी उनके माता-पिता पर है।

पहले भी इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण उन्हें लागू नहीं किया जा सका।

अगर आप सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, तो आपकी सबसे बड़ी चुनावी घोषणाएं क्या होंगी?

चंद्रशेखर आजाद: हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं मुफ्त, निष्पक्ष और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और नशाबंदी होंगी। हम सरकारी अस्पतालों को मजबूत करेंगे। इसके लिए डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों की कमी दूर की जाएगी। अस्पतालों में पर्याप्त बेड और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

नशे के खिलाफ कार्रवाई करना भी बहुत जरूरी है, ताकि युवाओं और उनके परिवारों को नशे की लत से होने वाले सामाजिक और आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

इसके अलावा हम रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर ध्यान देंगे। हमारी कोशिश होगी कि हर जिले में उद्योग स्थापित हों और महिलाओं के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर तैयार किए जाएं।

क्या आप उन परिवारों के सदस्यों को चुनाव लड़ाएंगे, जिन्होंने अत्याचार और अन्याय का सामना किया है?

चंद्रशेखर आजाद: हत्या के शिकार कारोबारी विनोद साहनी की पत्नी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। हम चाहते हैं कि जिन परिवारों ने अन्याय और अत्याचार सहा है, वे मुख्यधारा की राजनीति में आएं और साहस की मिसाल बनें।

हम हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के संपर्क में भी हैं। हालांकि, परिवार को कुछ आशंकाएं हैं और उनकी चिंताओं को समझा जा सकता है।

हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उस परिवार को ऐसा लगे कि हम उनकी बेटी के साथ हुई दुखद घटना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। राजनीति में उनकी भागीदारी पूरी तरह उनकी अपनी इच्छा से होनी चाहिए।

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा पर बीजेपी की बी-टीम होने का आरोप लगाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे?

चंद्रशेखर आजाद: इस तरह के बयान तब दिए जाते हैं, जब किसी को लगता है कि उसकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है और कोई दूसरा दल उसके लिए चुनौती बन रहा है।

अगर किसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर दूसरी पार्टी को उसकी बी-टीम कहा जाएगा, तो इसी तर्क के आधार पर कई दूसरी पार्टियों पर भी ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं।

हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मकसद समाज सुधारकों के विचारों और उनके बताए रास्ते को आगे बढ़ाना है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का मेरे राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता जताना ही दिखाता है कि वे सामाजिक परिवर्तन मोर्चा से परेशान हैं।

क्या आप अभी भी INDIA गठबंधन के साथ आने के लिए तैयार हैं?

चंद्रशेखर आजाद: जो भी सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के साथ जुड़ना चाहता है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज INDIA गठबंधन की असल स्थिति क्या है?

उस गठबंधन के बड़े ढांचे का हिस्सा रही कई पार्टियां अलग-अलग राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहां मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है।

हम एक बड़ा गठबंधन बनाना चाहते हैं। जो भी पार्टी मिलकर एक मजबूत राजनीतिक विकल्प तैयार करने और उसके लिए लड़ने को तैयार है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं।

क्या आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे?

चंद्रशेखर आजाद: मैं किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा, इसका फैसला पार्टी का नेतृत्व करेगा।

मैं पहले भी मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने की चुनौती दे चुका हूं। अगर उन्हें अपनी लोकप्रियता और अपनी सरकार के कामकाज पर इतना भरोसा है, तो उन्हें बिजनौर जिले की छह सामान्य (अनारक्षित) विधानसभा सीटों में से किसी एक को चुनकर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए।

मैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें अपनी लोकप्रियता पर इतना भरोसा है, तो उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़कर अपनी लोकप्रियता साबित करनी चाहिए।