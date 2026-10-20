तमिलनाडु में नाम तमिलर पार्टी की महिला शिविर की प्रभारी कार्तिका और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्तिका धारापुरम विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में अपनी पार्टी की उम्मीदवार थीं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनकी गिरफ्तारी के बाद राज्य की सियासत में बवाल मच गया है।

इस गिरफ्तारी के बाद नाम तमिलर पार्टी के मुख्य समन्वयक सीमान ने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कार्तिका समेत गिरफ्तार सभी लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की है।

बदले के तहत हुई है कार्रवाई

सीमान ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में इस कार्रवाई को राजनीतिक बदला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्तिका और पार्टी के अन्य सदस्यों को झूठे मामले में फंसाया गया है। पार्टी के मुताबिक, प्रचार की अनुमति को लेकर विवाद के बीच कार्तिका और उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस स्टेशन के घेराव और मुख्यमंत्री के रास्ते में प्रचार करने जैसी घटनाएं भी सामने आई थीं और अब पुलिस ने उसी कार्रवाई के बदले में उन्हें गिरफ्तार किया है।

धारापुरम से चुनाव लड़ी थीं कार्तिका

तमिलर पार्टी (NTK) की महिला नेता कार्तिका और उनके पति को धारापुरम पुलिस ने कोयंबटूर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया। बता दें कि कार्तिका ने तिरुप्पुर जिले की धारापुरम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ‘नाम तमिलर पार्टी’ के ही टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान वह कई घटनाओं को लेकर चर्चा में रही थीं।

पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है- NTK

कार्तिका और उनके पति की गिरफ्तारी को लेकर तमिलर पार्टी (NTK) ने सवाल उठाए हैं। पार्टी की ओर से सीमान का दावा है कि चुनाव के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। नाम तमिलर पार्टी के प्रमुख सीमान ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कर रही है।

‘इस गिरफ्तार का अंजाम भुगतना पड़ेगा’

सीमान ने कहा कि सत्ता में कोई हमेशा के लिए नहीं रहता। किसी भी सरकार का कार्यकाल हमेशा नहीं रहता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी, तो उसे इसके राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कार्तिका और उनके पति मुरुगन चंद्रकुमार समेत अन्य गिरफ्तार पार्टी सदस्यों की तत्काल रिहाई की मांग की।

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को नाराज करने से बचते नजर आ रहे हैं। इसकी एक वजह उनकी सरकार का अल्पमत में होना है, तो दूसरी वजह AIADMK के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिशों से जुड़े राजनीतिक आरोप हैं। इन परिस्थितियों के बीच गुरुवार को चेन्नई में हुए विपक्ष के प्रदर्शन में उनकी पार्टी की बेहद सीमित भागीदारी से भी यही संकेत मिला। यहां पढ़ें पूरी खबर…