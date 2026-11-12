उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते’ वाले बयान पर समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर गोपालकों का अपमान करने और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान अक्षम्य है।

अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ पर सनातन धर्म से अलग अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मन में हार की हताशा और आशंका बढ़ती जा रही है।

X पर अखिलेश का लंबा-चौंड़ा पोस्ट

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा बयान जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने अपने X अकाउंट पर लिखा, ” ‘गोपालकों’ को अपशब्द कहकर प्रकारांतर में गोपाल अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण का जो अपमान उप्र के मुख्यमंत्री महोदय ने मंच से किया है वो अक्षम्य है। पहले अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरी में एक बड़े गिरोह के साथ संलिप्त रहे और राज न खुल जाए इस डर से उन्हें क्लीन चिट दे दी। अब भगवान कृष्ण पर वार कर रहे हैं। ये सनातन धर्म से अलग अपनी सत्ता को स्थापित करने के मंसूबे के कारण ऐसे कुवचन बोल रहे हैं। इसी दुर्भावना के कारण इन्होंने वाराणसी में पाल समाज को लाठी से पिटवाया था और गडरियों के होल्कर समाज से आनेवाली शिवजी की परम भक्त राजमाता देवी अहिल्याबाई जी की शिवलिंग ली हुई प्रतिमा का वाराणसी में घोर तिरस्कार किया था। ये न भगवान शिव के सगे हैं, न भगवान राम के, न भगवान कृष्ण के और न ही देवी अहिल्याबाई जी के।”

सपा प्रमुख ने आगे लिखा, ”ये इतने कमज़ोर पड़ गये हैं कि अब उप्र में किसी और ‘दुष्मुखी’ को बुलाया जा रहा है। इन दोनों में कई बातें समान हैं, वेशभूषा का स्वांग, दुर्रवचनी ज़ुबान और भगवान राम और भगवान कृष्ण का सरेआम अपमान करना। जनता कह रही है कि अब इनका प्रभाव शून्य हो गया है। अगर इनका प्रभाव शेष होता तो वो ऐसे असामाजिक व्यक्ति को कभी भी अपने प्रदेश में आने की अनुमति नहीं देते, जो उनके ही दिये गये नारे को सरेआम ठुकराकर समाज को बाँट रहा है। व्यक्ति जब कमज़ोर हो जाता है तो अनैतिक सहारा ढूँढने लगता है। अगर इनमें अंशमात्र भी शक्ति, सामर्थ्य और साहस शेष होगा तो वो ऐसे ईश विरोधी वक्तव्य देनेवालों को उप्र में प्रवेश नहीं करने देंगे लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो भी इन्हीं के विचारवंशी भी हैं और वचनवंशी भी। दोनों एक-दूसरे के पर्याय हैं।”

अखिलेश ने योगी पर वार करते हुए कहा कि पुन: दोहरा रहे हैं क्योंकि एक बार में वो पढ़ नहीं पाते हैं और दस बार में भी समझ नहीं पाते हैं :

कृपया सनातनी वस्त्रों को पहनकर इतनी निम्नस्तरीय भाषा न बोलें।

अपने व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को बाहर लाने से पहले सोचें कि आप अभी कुछ दिनों के लिए ही सही, एक सम्प्रदाय के सम्माननीय पद के साथ-साथ एक सांविधानिक पद पर भी विराजमान हैं। अपना श्रीमुख खोलने से पहले, सार्वजनिक मर्यादा के साथ ही, उन पदों की प्रतिष्ठा का भी ध्यान-मान रखें।

हार को सामने देखकर बड़े-बड़े विचलित हो जाते हैं और भाषिक मर्यादा की सीमाएं भूलकर शाब्दिक अराजकता पर उतर आते हैं। आपका अहंकारी व्यवहार तो एक युवा मृतक की दुखी माँ तक का तिरस्कार कर चुका है और आदरणीय प्राचार्य हों, पत्रकार या ईमानदार अधिकारी, सबको अपशब्दों से अपमानित करता रहा है। आप शीघ्र ही इतिहास बननेवाले हैं, ये तो आपके ऊपर है कि जाने से पहले आप ‘भाषा-व्यवहार के इतिहास’ में अपना नाम काजल से लिखवाएं या स्वर्ण से।

शालीन विचार से ही शालीन भाषा जन्म लेती है। दरअसल इनके संदर्भ में शालीनता का अभाव ही नहीं, घोर अकाल भी है। इसीलिए मृदु वचन की कोई भी संभावना यहां शून्य है।

अखिलेश ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा, ”हम इन्हें क्षमा करते हैं क्योंकि ये परवश रहते हैं। जिसका अपनी इच्छाशक्ति पर ही नियंत्रण न हो, जो दिन भर थोड़े-थोड़े समय के बाद विचलित होने लगता हो, उससे शब्द नियंत्रण या संतुलन की अपेक्षा बेमानी है। इनके मन में हार की हताशा और आशंका जितनी बढ़ती जाएगी, भाषा उतनी ही नीचे गिरती जाएगी।

बात इतनी सी है कि ये 2024, 2026 की हार से डर गये हैं इसीलिए इनके बोल बिगड़ गये हैं। ये 2027 में हमेशा के लिए हारेंगे। अगर ये जीत रहे होते तो हमारी नहीं, अपनी और अपनी उपलब्धि की बात करते।

ये जितना बुरा बोलेंगे, उतनी ही बुरी हार हारेंगे क्योंकि 2027 का चुनाव अब 5% अहंकारियों, वर्चस्ववादियों, प्रभुत्ववादियों बनाम 95% पीडीए के बीच हो गया है।अब तो पीडीए में हर समाज के पीड़ित, दुखी, अपमानित शामिल हो गये हैं, इसीलिए पीडीए का जनाधार 85% से बढ़कर 95% हो गया है।”

योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था?

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के घुसपैठियों को लेकर दिए गए बयान पर उनकी आलोचना की थी। योगी ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों से गले मिलते हैं और उनके सामने नाक रगड़ते हैं। लेकिन उत्तराखंड के लोगों के प्रति जहर उगलते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड के लोगों के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल छोटी और विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है।

लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा था, ”उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड से थे। अगर उत्तराखंड की बेटी नहीं होती तो आप सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते।”

योगी के इसी बयान पर अब अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पदों की मर्यादा का ध्यान रखने की नसीहत दी और कहा कि सनातनी वस्त्र पहनकर निम्नस्तरीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

2027 चुनाव को लेकर भी साधा निशाना

अखिलेश यादव ने अपने बयान में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में मुकाबला 5 फीसदी अहंकारियों, वर्चस्ववादियों और प्रभुत्ववादियों तथा 95 फीसदी पीडीए के बीच होगा। उन्होंने कहा कि पीडीए में अब हर समाज के पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग शामिल हो गए हैं

सपा प्रमुख ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जितना बुरा बोलेंगे, उन्हें उतनी ही बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि अगर मुख्यमंत्री को अपनी जीत का भरोसा होता तो वे विपक्ष पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी उपलब्धियों की बात करते।