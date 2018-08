जम्मू कश्मीर के ​बड़गाम जिले में ​संदिग्ध धमाका हुआ है। इस धमाके में पांच लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। ये धमाका तोसा मैदान में हुआ है। इस धमाके में कुल पांच लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल होने वाले सभी पांच युवा जम्मू-कश्मीर के अरज़ाल इलाके के रहने वाले हैं।

A mysterious blast occurred in Budgam’s Tosa Maidan. The 3 injured were taken to Sub Dist Hospital, Khag & 2 of them were later referred to JVC hospital, Srinagar. One of the injured is critical. Police has taken cognisance: Senior Superintendent of Police,Budgam #JammuAndKashmir https://t.co/d3HEVTKvEP

— ANI (@ANI) August 12, 2018