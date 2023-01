Myanmar Air Strike: बॉर्डर के पास म्यांमार की एयर स्ट्राइक, भारत में गिरा एक बम, मिजोरम के गांवों में दहशत का माहौल

Myanmar Air Strike near Indian Border: म्यांमार की एयर स्ट्राइक के दौरान एक बम भारत की सीमा के नजदीक गिरा।

बॉर्डर के पास म्यांमार की Air Strike (Source- AP file photo/Representational)

